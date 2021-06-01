Програма Бігуса підтвердила, що наш уряд забезпечував енергетичну незалежність від Росії, - Яценюк

Остання програма Дениса Бігуса з новою порцією записів розмов Медведчука підтверджує інформацію про те, що дії уряду України на чолі з Арсенієм Яценюком в 2014-2016 роках були спрямовані на забезпечення енергетичної незалежності від Росії.

Так експрем'єр, лідер партії "Народний фронт" прокоментував останній випуск цієї програми, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Інформація про дії нашого уряду в 2014-2016 роках для забезпечення енергетичної незалежності від Росії відповідає дійсності. Записи розмов Медведчука це підтверджують", - написав Арсеній Яценюк у своєму Facebook.

"Наш уряд і я як прем’єр-міністр ставили за мету забрати у Росії будь-які важелі енергетичного шантажу. Це було особливо важливо в умовах війни. Наш уряд також перевів Україну на реверсні поставки газу з Європи, скинувши російський газовий зашморг, який душив країну всю історію Незалежності", - додав він.

Лідер "Народного фронту" також зазначив, що це все чергова ілюстрація, в яких умовах працював тодішній уряд.

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"І це також посил для нинішньої влади, яка донедавна закуповувала російську та білоруську електроенергію і збирається поновити ці закупівлі восени. Ви можете керуватися добрими намірами чи не дуже, переконувати себе чи інших, але послухайте записи розмов російського агента Медведчука і зрозумієте: будь-який контакт з Росією в енергетичних питаннях – це зло", - наголосив Арсеній Яценюк.

"Зло для України, зло для нашої економіки, і зло, яке рано чи пізно політично вдарить по вас після чергових "плівок" чергового медведчука. І буде це відбуватися під аплодисменти Росії, яка саме з цією метою кожного разу буде прагнути прив’язати вас до себе бодай кубометром газу, чи кіловатом своєї електроенергії, чи новими мирними ініціативами від Путіна", - додав лідер "Народного фронту".