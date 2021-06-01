Програма Бігуса підтвердила, що наш уряд забезпечував енергетичну незалежність від Росії, - Яценюк
Так експрем'єр, лідер партії "Народний фронт" прокоментував останній випуск цієї програми, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Інформація про дії нашого уряду в 2014-2016 роках для забезпечення енергетичної незалежності від Росії відповідає дійсності. Записи розмов Медведчука це підтверджують", - написав Арсеній Яценюк у своєму Facebook.
"Наш уряд і я як прем’єр-міністр ставили за мету забрати у Росії будь-які важелі енергетичного шантажу. Це було особливо важливо в умовах війни. Наш уряд також перевів Україну на реверсні поставки газу з Європи, скинувши російський газовий зашморг, який душив країну всю історію Незалежності", - додав він.
Лідер "Народного фронту" також зазначив, що це все чергова ілюстрація, в яких умовах працював тодішній уряд.
"І це також посил для нинішньої влади, яка донедавна закуповувала російську та білоруську електроенергію і збирається поновити ці закупівлі восени. Ви можете керуватися добрими намірами чи не дуже, переконувати себе чи інших, але послухайте записи розмов російського агента Медведчука і зрозумієте: будь-який контакт з Росією в енергетичних питаннях – це зло", - наголосив Арсеній Яценюк.
"Зло для України, зло для нашої економіки, і зло, яке рано чи пізно політично вдарить по вас після чергових "плівок" чергового медведчука. І буде це відбуватися під аплодисменти Росії, яка саме з цією метою кожного разу буде прагнути прив’язати вас до себе бодай кубометром газу, чи кіловатом своєї електроенергії, чи новими мирними ініціативами від Путіна", - додав лідер "Народного фронту".