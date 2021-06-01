Терористи "ЛНР" просять Білорусь видати їм Протасевича "для слідчого експерименту"

Так звана "генпрокуратура ЛНР" просить Білорусь видати ексголовного редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича "для слідчого експерименту".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ .

За версією терористів, нібито встановлена ​​причетність Протасевича до обстрілу мирного населення Донбасу і знищення цивільної інфраструктури.

У зв'язку з цим так звана "генпрокуратура ЛНР" просить правоохоронні органи Білорусі надати їй можливість "проведення слідчих дій" за участю Протасевича на тимчасово окупованій території Луганщини.

Як повідомлялося, раніше так звана "генпрокуратура ЛНР" повідомила про "порушення кримінальної справи" проти колишнього головного редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Терористи звинувачують його в нібито участі у бойових діях на Донбасі у складі батальйону "Азов".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.