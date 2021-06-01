Маас - Зеленському на запит летальної зброї: Жодних змін нашої позиції не буде - поставки зброї не допоможуть

Німеччина відповіла на заклик президента України Володимира Зеленського щодо поставок зброї. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас переконаний, що ситуацію на Донбасі необхідно вирішувати політичним шляхом.

Зеленський запросив у Берліна штурмові гвинтівки, радіообладнання і бронетехніку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я переконаний, що конфлікт (на сході України, - ред.) може бути вирішений тільки політичними засобами", - заявив Маас перед відеоконференцією зі своїми колегами з НАТО.

"Це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною, і ніяких змін не буде: поставки зброї не допоможуть", - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський розкритикував Німеччину за те, що вона з 2014 року відмовляється надавати військову допомогу Україні.

Читайте також: Зеленський про можливість РФ прорубати "наземний коридор" до Криму: Ситуацію не вийде заховати за "громадянським конфліктом", буде повномасштабна війна