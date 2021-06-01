Маас - Зеленському на запит летальної зброї: Жодних змін нашої позиції не буде - поставки зброї не допоможуть
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Німеччина відповіла на заклик президента України Володимира Зеленського щодо поставок зброї. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас переконаний, що ситуацію на Донбасі необхідно вирішувати політичним шляхом.
Зеленський запросив у Берліна штурмові гвинтівки, радіообладнання і бронетехніку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я переконаний, що конфлікт (на сході України, - ред.) може бути вирішений тільки політичними засобами", - заявив Маас перед відеоконференцією зі своїми колегами з НАТО.
"Це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною, і ніяких змін не буде: поставки зброї не допоможуть", - додав він.
Нагадаємо, раніше Зеленський розкритикував Німеччину за те, що вона з 2014 року відмовляється надавати військову допомогу Україні.