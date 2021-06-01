Тимошенко мотивувала повернення Яценка в "Батьківщину" важкою ситуацією на Черкащині, а не фінансовим питанням, - віцеспікер Кондратюк

Віцеспікер ВР Олена Кондратюк виступала проти повернення народного депутата Антона Яценка до складу фракції "Батьківщини", проте партія і фракція вирішили по-своєму.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила віцеспікер ВР Олена Кондратюк.

"Деякі мають і гірше (репутацію, ніж Яценко. - Ред.). Є й таке. Але не будемо зараз переходити на персоналії. Я вам скажу своє ставлення до цього всього. Я не вітаю цього (повернення Яценка в "Батьківщину". - ред.). Не вітаю. І я про це говорила і своїм колегам. Але партія і фракція вирішили так, тому що зараз у нас важка ситуація в Черкаській області. Ви знаєте, що у нас там представником "Батьківщини" був діючий мер пан Бондаренко, але він вийшов з партії, має зараз там свій рух... І я вам скажу, що сама Черкаська обласна організація висловилася про те, щоб бачити своїм керівником Яценка", - зазначає вона.

Відповідаючи на запитання щодо того, чим Юлія Тимошенко мотивувала необхідність повернення Яценка в "Батьківщину", Кондратюк зазначила: "Так, черкаська ситуація".

"Ні!", - додала вона, відповідаючи на запитання, чи звучала при цьому тема грошей.

Коментуючи зауваження журналіста щодо схем Яценка, Кондратюк заявила: "Побачимо. Це ж питання, яке, якщо ми побачимо, як у фракції, так і в партії, що є якісь застереження, то зараз, з новизною в політиці, стало набагато легше прощатися з багатьма членами".

Повний текст інтерв'ю Кондратюк читайте на Цензор.НЕТ за посиланням.

Як повідомлялося, колишня "тушка" Яценко знову увійшов до складу фракції "Батьківщина".

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