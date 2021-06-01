"Я Путіну сказав: "Ти подумай, як нам потрапити в Крим": Лукашенко доручив опрацювати питання про відкриття авіарейсів на окупований півострів

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що доручив опрацювати питання про відкриття авіарейсів до окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Україна закрила для нас небо. У нас є свій санаторій у Криму, в Місхорі, куди люди завжди їздили, літали. Щоб не загострювати відносини, ми через Україну, хто поїздом, хто автомобілем, хто на літаку. Зараз закрили небо. Я Путіну сказав: "Ти подумай, як нам потрапити в Крим. Не через Польщу ж ми полетимо: туди теж не пускають", - заявив білоруський диктатор.

За словами Лукашенка, Білорусь і Росія опрацюють питання про відкриття авіарейсів до окупованого Криму. Відповідне доручення вже дано компетентним відомствам.

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"Я думаю, тут не буде проблем. Закрили небо - ну що ж, є і більш відкриті держави, через які ми завжди можемо потрапити в Крим", - додав "президент", який захопив владу.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.