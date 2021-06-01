Відносини з найближчими сусідами, республіками колишнього СРСР - пріоритет зовнішньої політики РФ, - Путін

Відносини з колишніми республіками Радянського Союзу - пріоритет Росії в зовнішніх справах.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін на зустрічі з постійними членами Ради безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням ТАСС.

"Одним з найважливіших пріоритетів у зовнішніх справах для Росії є відносини з нашими найближчими сусідами, з республіками колишнього Радянського Союзу", - сказав політик.

Він також закликав учасників заходу зайнятися роботою в цій сфері.

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