Відносини з найближчими сусідами, республіками колишнього СРСР - пріоритет зовнішньої політики РФ, - Путін
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Відносини з колишніми республіками Радянського Союзу - пріоритет Росії в зовнішніх справах.
Про це заявив президент Росії Володимир Путін на зустрічі з постійними членами Ради безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням ТАСС.
"Одним з найважливіших пріоритетів у зовнішніх справах для Росії є відносини з нашими найближчими сусідами, з республіками колишнього Радянського Союзу", - сказав політик.
Він також закликав учасників заходу зайнятися роботою в цій сфері.