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Відносини з найближчими сусідами, республіками колишнього СРСР - пріоритет зовнішньої політики РФ, - Путін

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Відносини з найближчими сусідами, республіками колишнього СРСР - пріоритет зовнішньої політики РФ, - Путін
Відносини з колишніми республіками Радянського Союзу - пріоритет Росії в зовнішніх справах.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін на зустрічі з постійними членами Ради безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням ТАСС.

"Одним з найважливіших пріоритетів у зовнішніх справах для Росії є відносини з нашими найближчими сусідами, з республіками колишнього Радянського Союзу", - сказав політик.

Він також закликав учасників заходу зайнятися роботою в цій сфері.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    птн пнх!
  • Вячеслав Шатров
    Отношения с ближайшими соседями, республиками бывшего СССР - приоритет внешней политики РФ, - Путин - Цензор.НЕТ 2405
  • Рома Маестро
    Отношения с ближайшими соседями, республиками бывшего СССР - приоритет внешней политики РФ, - Путин - Цензор.НЕТ 8022
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