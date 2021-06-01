Рада планує спростити видачу документів жителям Криму й ОРДЛО

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, яким передбачається спрощення процедури отримання українських документів для громадян, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України.

За відповідний законопроєкт №4564 "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України" проголосували 315 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Метою прийняття законопроєкту є законодавче врегулювання механізму внесення відомостей про зареєстроване місце проживання особи, на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також визначення місця оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, вклеювання фотокартки по досягненню відповідного віку у паспорт громадянина України особам, які мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованих територіях", – сказано в пояснювальній записці.

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Зокрема, визначається, що внесення відомостей про зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованих територіях до документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус під час їх оформлення, здійснюється на підставі документів, які підтверджують реєстрацію місця проживання, або відомостей, внесених до документів особи, які підлягають обміну.

Крім того, встановлюється, що оформлення документів, які підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, вклеювання фотокартки по досягненню відповідного віку у паспорт громадянина України особам, які мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованих територіях, здійснює Державна міграційна служба України за місцем звернення особи.

Також передбачається внесення змін до Закону "Про забезпечення прав і свобод та правовий режим на тимчасово окупованій території України" в частині скасування довідки, що підтверджує місце перебування особи, яка проживає на тимчасово окупованій території чи переселилася з неї, через втрату неї своєї актуальності.