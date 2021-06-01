Ексофіцера поліції підозрюють у розголошенні державної таємниці, - СБУ

Служба безпеки України викрила працівницю режимно-секретного органу одного з підрозділів Нацполіції Тернопільщини на розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в обласному управлінні СБУ.

"Досудовим слідством встановлено, що офіцер поліції діяла всупереч встановленому порядку оформлення допуску і надання доступу до інформації з обмеженим доступом. Без передбачених законодавством підстав вона знайомила своїх колег із матеріалами оперативно-розшукової діяльності і проведення негласних розшукових дій. Своїми діями поліцейська допустила розголошення даних, визначених у Зведенні відомостей такими, що становлять державну таємницю".

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 328 (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю) Кримінального кодексу України слідчі Територіального управління ДБР повідомили зловмисниці про підозру. Наразі жінку звільнено з лав Національної поліції України.

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