Ексофіцера поліції підозрюють у розголошенні державної таємниці, - СБУ
Про це Цензор.НЕТ повідомили в обласному управлінні СБУ.
"Досудовим слідством встановлено, що офіцер поліції діяла всупереч встановленому порядку оформлення допуску і надання доступу до інформації з обмеженим доступом. Без передбачених законодавством підстав вона знайомила своїх колег із матеріалами оперативно-розшукової діяльності і проведення негласних розшукових дій. Своїми діями поліцейська допустила розголошення даних, визначених у Зведенні відомостей такими, що становлять державну таємницю".
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 328 (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю) Кримінального кодексу України слідчі Територіального управління ДБР повідомили зловмисниці про підозру. Наразі жінку звільнено з лав Національної поліції України.