До Дня Незалежності завершать ремонт дороги, що веде до КПП "Устилуг-Зосін" на українсько-польському кордоні, - "Укравтодор"

У Волинській області до Дня Незалежності України буде завершено ремонт 13-кілометрової ділянки дороги Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне, яка веде до міжнародного КПП "Устилуг - Зосін".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в "Укравтодорі".

Зазначається, що ремонт прикордонної ділянки Устилуг - Володимир-Волинський проводиться в рамках реалізації Договору між урядами України і Польщі про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги.

Роботи на цій ділянці стартували ще торік в рамках президентської програми "Велике будівництво". На сьогоднішній день на всій протяжності відрізка влаштований вирівнювальний шар дорожнього покриття, тротуари у межах Устилугу, бордюрний камінь обабіч проїзної частини в Володимирі-Волинському, облаштовано заїзні кишені в місцях зупинки громадського транспорту.

Раніше почалося укладання фінішного шару асфальтобетону на 4-кілометровому відрізку Устилуг - П'ятидні, що веде до КПП Устилуг.

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У той же час, проходить облаштування зовнішнього освітлення та підготовка до установки нових автопавільйонів.

В ході капітального ремонту дороги будуть також відновлені дві штучні споруди - 58-метровий міст через річку Луга в селі П'ятидні і 6-метровий мостовий перехід біля Володимира-Волинського.

Незалежний технічний нагляд за ходом робіт здійснюють компанії СП B-Act Sp. Z o.o. і PROCOM Construction Sp. Z o.o.

Нагадаємо, як раніше повідомляв заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, в 2021 році в Україні буде побудовано і відремонтовано 6500 км доріг і 150 мостів.