Москва змушена робити висновки через погрози відключення Росії від SWIFT, - Лавров
Таку заяву він зробив за підсумками наради глав МЗС БРІКС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.
"Ми не зацікавлені в тому, щоб руйнувати механізми функціонування міжнародної валютної системи, в цілому міжнародної економічної системи, і виходимо з того, що це буде завдавати шкоди всім без винятку учасникам багатостороннього спілкування", - сказав Лавров.
За його словами, Москва змушена робити висновки через погрози відключення Росії від SWIFT.
Дипломат також висловив упевненість, що всі структури російського уряду будуть і надалі "вживати всіх необхідних заходів, які дозволять при будь-якому розвитку подій надійно забезпечувати наші інтереси і інтереси наших партнерів".
Раніше глава департаменту економічного співробітництва МЗС РФ Дмитро Бірічевський розповів, що в країні ведеться робота зі створення альтернативної SWIFT системи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кремлі допускають можливість відключення країни від SWIFT і визнають, що потрібно "бути напоготові".
Пізніше глава МЗС РФ Лавров заявив, що у Росії є альтернатива SWIFT.