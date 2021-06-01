Москва змушена робити висновки через погрози відключення Росії від SWIFT, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в зв'язку з ситуацією навколо можливого відключення країни від міжнародної платіжної системи SWIFT заявив, що Москва не зацікавлена ​​в руйнуванні світової економічної системи.

Таку заяву він зробив за підсумками наради глав МЗС БРІКС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

"Ми не зацікавлені в тому, щоб руйнувати механізми функціонування міжнародної валютної системи, в цілому міжнародної економічної системи, і виходимо з того, що це буде завдавати шкоди всім без винятку учасникам багатостороннього спілкування", - сказав Лавров.

За його словами, Москва змушена робити висновки через погрози відключення Росії від SWIFT.

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Дипломат також висловив упевненість, що всі структури російського уряду будуть і надалі "вживати всіх необхідних заходів, які дозволять при будь-якому розвитку подій надійно забезпечувати наші інтереси і інтереси наших партнерів".

Раніше глава департаменту економічного співробітництва МЗС РФ Дмитро Бірічевський розповів, що в країні ведеться робота зі створення альтернативної SWIFT системи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кремлі допускають можливість відключення країни від SWIFT і визнають, що потрібно "бути напоготові".

Пізніше глава МЗС РФ Лавров заявив, що у Росії є альтернатива SWIFT.