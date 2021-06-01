Тупицький вперше з'явився до суду, але на засідання не прийшли прокурори, - адвокат Дорошенко

Ексглава Конституційного Суду Олександр Тупицький прийшов на судове засідання у справі про підкуп свідка. Однак запобіжний захід йому не вибирали через відсутність прокурорів.

Як розповів Суспільному адвокат Тупицького Костянтин Дорошенко, 1 червня на засідання не з'явилися прокурори Офісу Генерального прокурора, але вони через канцелярію суду передали клопотання про відкликання раніше поданого клопотання про застосування запобіжного заходу щодо його підзахисного, інформує Цензор.НЕТ.

"Таке клопотання було розглянуто і задоволено судом, оскільки це право прокурора на відкликання свого клопотання. Тому запобіжний захід не обирався, а клопотання залишилося без розгляду", — зазначив адвокат.

Він також розповів, що прокури не можуть подати клопотання, зокрема в Печерський суд, оскільки стадія досудового розслідування закінчена.

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"Сьогодні справа у Подільському районному суді міста Києва. Тому будь-які питання, які можуть виникати, як в сторони обвинувачення, так і в сторони захисту у цій справі повинні вирішуватися лише Подільським районним судом, в межах тієї справи і тих судових засідань, які будуть призначатися", — пояснив він.

За його словами, наступне судове засідання відбудеться 8 червня.

"Буде підготовче судове засідання. Це вже передана справа до суду. Все. Тепер слідчий фактично з прокурором вони не здійснюють ні збір доказів, ні звертаються з клопотаннями до слідчих суддів, тощо. Всі їхні питання, які виникають у прокурора можуть вирішуватися лише суддею, який розглядає справу", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, в лютому 2021 року на відстороненого від посади голову КСУ Олександра Тупицького склали два адміністративні протоколи: за незадекларовану ділянку в окупованому Криму і за конфлікт інтересів.

У травні ДБР повідомило, що досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено. Слідством встановлено, що в 2018 році ексчиновник підкупив свідка для надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова), який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, в якому проходив як підозрюваний. Також протягом 2018-2019 років ексглава КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексглави ВГСУ.

Подільський районний суд Києва призначив на 28 травня підготовче засідання у справі за обвинуваченням Тупицького в підкупі свідка, але на нього не з'явилася сторона захисту.