Лавров про очікування РФ від саміту Байдена-Путіна: Не будуємо ілюзій, що будуть прориви, історичні доленосні рішення

Росія не будує ілюзій щодо можливих проривів на майбутній зустрічі президентів Володимира Путіна і Джо Байдена, не очікує історичних рішень за її підсумками.

Про це заявив у вівторок глава МЗС РФ Сергій Лавров на пресконференції в Москві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

"Ми не будуємо ілюзій, і ми не намагаємося створювати враження, що будуть якісь прориви, якісь історичні доленосні рішення. Але сам факт розмови двох провідних ядерних держав на рівні перших осіб, звичайно ж, це важливо, це потрібно всіляко підтримувати", - сказав він.

Президенти Росії і США під час зустрічі в Женеві мають обмінятися думками про загрози, які вони бачать, заявив глава МЗС РФ.

"Вони повинні обмінятися думками про те, які загрози кожна зі сторін бачить в оточенні своїх країн і загалом на глобальній арені", - сказав Лавров.

За словами міністра, "військові навчання, які різко зросли за кількістю, за якістю, за насиченістю важкою технікою, за кількістю країн, які в них беруть участь, і, найголовніше, за наближеністю впритул до наших кордонів, аж ніяк не сприяють нормальним розмовам і погодженням зусиль щодо рішення спільних для всіх, реальних, а не вигаданих проблем".