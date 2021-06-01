Тимчасовий центр вакцинації відкриють у Тернополі, - ОДА

У Тернополі розгорнуть тимчасовий центр вакцинації. У центрі проводитимуть щеплення жителям області, які записалися в лист очікування вакцинації від COVID-19 в додатку "Дія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Тернопільської ОДА.

Розташовано центр вакцинації на базі комунального підприємства Тернопільської міської ради "Центр дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка" вул. Злуки, 45. Працюватиме він у вихідні, буде залучено 8 мобільних бригад.

"Шановні жителі Тернопільської області, хто зареєструвався на вакцинацію в додатку "Дія", або бажає ще зареєструватися, приходьте в суботу і в неділю в комплекс "Довженко". Таким чином ми зможемо вакцинувати більшість людей і сприяти тому, що восени захворюваність не буде рости" , - зазначила начальниця департаменту охорони здоров'я ОДА Ольга Ярмоленко.

Вакцинація в центрі відбуватиметься з дотриманням усіх санітарних і протиепідемічних вимог. Імунізуватимуть людей вакциною CoronaVac.

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