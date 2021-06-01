Порт "Південний" уклав новий контракт на перевалку руди: ГОКи заплатять на третину більше

Державне підприємство "Морський торговий порт "Південний" та компанія "Метінвест" підписали новий контракт.

У рамках нового договору гірничо-металургійна компанія зобов’язується щомісяця перевалювати через порт як мінімум 1,2 млн тонн вантажів на місяць. Також компанії досягли згоди щодо цінової політики. Про це йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури, опублікованому на офіційній сторінці у Фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках контракту зафіксовано безпрецедентне зростання ставки перевалки на 33% - з 4 до 5,3 долара за тонну", - сказано у повідомленні.

Як заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, великі контракти з найбільшими українськими та міжнародними компаніями — те, що дозволяє державним портам стрімко розвиватись.

"Ми очікуємо, що подібних угод ставатиме більше, адже для держави - це збільшення надходжень до бюджету, а для приватних компаній - зростання якості сервісу" — резюмував Кубраков.

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Як відомо, днями міністр звільнив попереднього в.о. голови порту Сергія Ковшара. Це сталося після гучного скандалу навколо монопольної змови двох портів — МТП "Південного" і "ТІС" проти вітчизняних ГЗК і "Укрзалізниці", через що в Україні у травні фактично зупинилася перевалка руди на експорт. Ковшар вимагав від ГЗК розподілити обсяг перевалки порівну між обома портами, тобто фактично дарував приватному порту своїх клієнтів - попри те, що "Південний" порт в змозі самостійно здійснити такі обсяги перевалки, а його збитки у 21 році вже складають понад 50 мільйонів гривень.

У свою чергу промисловці звернулися до міністра з проханням розібратися у ситуації, де явно має місце монопольна змова. Кубраков відреагував миттєво: звільнив Ковшара і анонсував антикорупційну чистку у підзвітних галузях.