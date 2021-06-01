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Сім країн ЄС почали видавати сертифікати вакцинації

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Сім країн ЄС почали видавати сертифікати вакцинації
Від 1 червня сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Сертифікат, який дозволить вільно переміщатися територією ЄС, тепер можна отримати в Болгарії, Данії, Німеччини, Греції, Польщі, Хорватії та Чехії.

Інші країни ЄС вирішили запустити цифровий сертифікат тільки після тестування системи, що зчитує QR-коди з цих сертифікатів.

"Тому найближчими днями і тижнями приєднається більше країн", – сказано в повідомленні Єврокомісії.

Запуск сертифіката вакцинації дає можливість країнам відкрити кордони і відновити туристичні поїздки без проходження самоізоляції і додаткового ПЛР-тестування.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    В странах ЕС тестирование делают за 20 минут и выдают бумагу.
    Предлагаю на всех сухопутных границах поставить такие пункты , чтобы украинцы проходя границу сразу делали тест для пограничников.
    А то пока цирк - в Киеве делаешь, ждёшь , потом едешь - а время в 48 часов идёт .
  • Эдуард Силенко
    Я прочитав - баран.
  • Эдуард Силенко
    Головне тут привчити до укольчиків, а бірки і сертифікати намалюють і причеплять. Стадо. Стадо приматів переходить на новий рівень розвитку тільки в сторону деградації.
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