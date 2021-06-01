Сім країн ЄС почали видавати сертифікати вакцинації
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Від 1 червня сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Сертифікат, який дозволить вільно переміщатися територією ЄС, тепер можна отримати в Болгарії, Данії, Німеччини, Греції, Польщі, Хорватії та Чехії.
Інші країни ЄС вирішили запустити цифровий сертифікат тільки після тестування системи, що зчитує QR-коди з цих сертифікатів.
"Тому найближчими днями і тижнями приєднається більше країн", – сказано в повідомленні Єврокомісії.
Запуск сертифіката вакцинації дає можливість країнам відкрити кордони і відновити туристичні поїздки без проходження самоізоляції і додаткового ПЛР-тестування.