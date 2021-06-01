Netflix переклав слово "бандерівець" як "український нацистський колабораціоніст". СКРИНШОТ
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Стрімінгова платформа Netflix, яка придбала кілька днів тому права на фільми "Брат" і "Брат-2", переклала слово "бандерівець" як "український нацистський колабораціоніст".
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Дмитро Гурін.
"Netflix переклав "бандерівець" як "Ukrainian Nazi collaborator" (український нацистський колабораціоніст. - Ред.) у фільмі "Брат", який вони кілька днів тому додали у свою бібліотеку", - йдеться в повідомленні.
Нардеп також опублікував скриншот з фільму з відповідними субтитрами.