Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Новгородського і Пісків, втрат немає, - пресцентр ОС

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Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Новгородського і Пісків, втрат немає, - пресцентр ОС
Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Недалеко від населеного пункту Новгородське противник двічі обстрілював позиції наших воїнів. Під час першого обстрілу ворог застосовував міномети 82 калібру. Під час другого - станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

У районі населеного пункту Піски окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників зі стрілецької зброї.

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Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
    Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Новгородского и Песков, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4795

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  • Алла Новосад 5b57f84f
    Поранених скільки?
    За своїм зєлє_угодним "потерь нет" ховають злочини рашистів.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Кількість поранених, про яких пишуть, показують фото з госпіталів волонтери, не співпадає із тим, що повідомляє прес-центр.
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