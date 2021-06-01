Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Новгородського і Пісків, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Недалеко від населеного пункту Новгородське противник двічі обстрілював позиції наших воїнів. Під час першого обстрілу ворог застосовував міномети 82 калібру. Під час другого - станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

У районі населеного пункту Піски окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників зі стрілецької зброї.

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Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.