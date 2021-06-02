Криза в Наглядовій раді УКФ: Культурні установи звернулися до Зеленського та Кабміну

Діячі культури направили на адресу президента України Володимира Зеленського відкритого листа на захист досягнень Українського Культурного Фонду. На думку підписантів, весь досягнутий в останні роки позитив ставить під загрозу чинний склад Наглядової Ради фонду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед підписантів листа як ті організації, які отримали підтримку УКФ, так і ті, що не отримали такої підтримки. Всіх однаково обурили дії Наглядової ради, яка своїм рішенням позбавила фінансування проєкти, які отримали високу оцінку експертів, зокрема ті, які показували свою ефективність протягом багатьох років. Список проєктів, що отримали високу думку експертів, але були відхилені Наглядовою радою, дивіться тут.

Рішення не підтримувати значну частину проєктів програм, рекомендованих експертною спільнотою і прийнятих Фондом було ухвалено Наглядовою радою за мінімально можливим кворумом у складі 5 осіб. В одному лише лоті "Знакові події в Україні" Наглядова рада відхилила 16 із 24 проєктів. Замість цього підтримку отримали інші програми, рейтинг яких значно нижчий раніше прийнятих, але зараз відхилених.

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У зверненні сказано, що представники українського культурного сектору, учасники конкурсного відбору проєктів-претендентів на отримання грантів Українського культурного фонду, висловлюють обурення останніми рішеннями Наглядової ради, що завдають нищівного удару по культурних установах і міжнародному іміджу України.

"Так, на засіданнях 20, 22 та 24 травня Наглядова рада вперше в історії УКФ кардинально змінила результати незалежної експертизи в порушення Закону України "Про Український культурний фонд" та чинного "Порядку проведення конкурсного відбору проектів" (в редакції від 06.05.2021) та ухвалила рішення не підтримувати значну частину проєктів програм "Культура. Туризм. Регіони", НОРД, "Аудіовізуальне мистецтво", "Аналітика культури", "Знакові події" (частка відхилених проєктів в окремих ЛОТах цієї програми сягала 75%), які пройшли попередні стадії відбору, посіли високі місця в рейтингу та були схвалені Дирекцією УКФ, "через невідповідність пріоритетам обраного ЛОТ-у та програми в цілому та/або через відсутність демонстрації потенціалу позитивної динаміки масштабування та/або не врахування загальних стратегічних цілей Фонду". Натомість будуть профінансовані проєкти, що за рішенням експертних рад мають меншу кількість балів і посідають нижчі місця в рейтингу. Це безпрецедентне перекроювання результатів незалежного конкурсу не можна пояснити інакше, як упередженістю та намаганням замінити прозорі конкурсні процедури режимом "ручного управління", - сказано у зверненні.

Підписанти зазначають, що такі дії Наглядової ради викликають підозри в тенденційності її членів та в наявності у них прихованих інтересів: "Вони є нелегітимними, оскільки виходять за межі повноважень Наглядової ради, визначених в статті 7 Закону України "Про Український культурний фонд", суперечать основним принципам діяльності УКФ, визначеним в пункті 1 статті 2 цього закону та порушують умови участі в конкурсі, що містяться в Інструкціях для заявників, якими визначено пріоритети Фонду на 2021 рік.

Законом не передбачена "підтримка" Наглядовою радою проєктів, що пройшли попередні стадії відбору, як і модифікація нею їхніх бюджетів, а лише схвалення відповідно до пріоритетів Фонду "рішення експертних рад Українського культурного фонду, погоджених Дирекцією Фонду, щодо …проєктів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат". Про зміну пріоритетів учасники конкурсу мають бути повідомлені завчасно, а не постфактум. Ухвалюючи рішення не підтримувати проєкт Наглядова рада де-факто перебирає на себе функцію експертних рад та Дирекції Фонду, руйнуючи не тільки запроваджену в УКФ ефективну систему ухвалення рішень, але також – і це ще небезпечніше – крихку довіру, що встановилася між культурним сектором та УКФ упродовж останніх років".

Всупереч принципам прозорості та підзвітності, зафіксованим у Законі, Наглядова рада не надала жодного обґрунтування своїм рішенням позбавити учасників конкурсу права на апеляцію або обґрунтування потреби у фінансуванні, додають підписанти.

Нівелювання незалежних експертних рад, на їхню думку, загрожує незалежності і всьому існуванню УКФ як інституту - державному інвестору в культуру: "На роботу експертних рад завжди було чимало нарікань, однак УКФ системно підвищував експертну спроможність, посилюючи довіру всередині сектору. Перебирання функцій експертних рад Наглядовою радою Фонду є порушенням принципу експертної незалежності, дискредитацією фахової експертизи".

Також зазначається, що робота нового складу Наглядової ради УКФ від початку викликала критику інституцій та стейкхолдерів культурного сектору. Організований Наглядовою радою конкурс на посаду виконавчого директора УКФ яскраво продемонстрував некомпетентність та неспроможність Наглядової ради, яка через нездатність визначитись з переможцем де-факто заблокувала діяльність УКФ на кілька місяців. Деякі члени Наглядової ради під час дискусій та обговорень у прямому ефірі вдавалися до сексистських, обсценних та упереджених коментарів, публічно руйнуючи репутацію інституції.

В підсумку, як зазначається, на середину 2021 року Фонд не завершив жодної переговорної процедури і не підписав жодного грантового договору за проєктами, які передбачають схвалення Наглядовою радою, через що десятки проєктів організаторами заморожені або перенесені на невизначений термін.

Звернення підписали приблизно 50 культурних організацій та ініціатив. Зокрема, Національний центр ім. Олександра Довженка (подавав проєкт "10-й Фестиваль німого кіно "Німі ночі"), Київський академічний театр "Золоті ворота" та "Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра" (проєкт Open open open theatre festival), Молодіжний симфонічний оркестр Україна / YsOU (партнер проєкту "Відродження оперного скарбу - "Золотий обруч" Б. Лятошинського в постановці від Молодіжного оркестру"), "Трафік Філмз" (проєкт "5-й Київська тиждень критики").

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Виконувачка обов'язків керівника аналітичного відділу УКФ театрознавець і театральний критик, лідер громадської організації "Театральна платформа" Ірина Чужинова, вже написала заяву про звільнення з УКФ, зазначила, що Наглядова рада "зараз зробила все, щоб дестабілізувати роботу Фонду".

"Відчуватиму сором за те, що кидаю колег у розпал процесу підписання договорів - а це означає, що через мене цей процес ще більше затягнеться ... Постраждають проєкти. Але тим не менше, брати участь далі в цій історії - для мене не менший сором і приниження ... Шкода, що почуття сорому незвідане іншими. Як і почуття відповідальності не тільки за свою нібито "бездоганну" репутацію, а й репутацію інституту, який за три роки довів, що можна жити по-іншому. Недовго. Але можна", - написала вона на своїй сторінці фейсбук.

Тим часом на сайті Українського культурного фонду з'явилася заява щодо конкурсного відбору 2021 року, в якій говориться, що на конкурс було подано рекордну кількість проєктів.

"Відповідно до етапів конкурсного відбору проєкт (після експертного оцінювання та погодження Дирекцією) проходить схвалення Наглядовою Радою УКФ, якщо його бюджет перевищує або дорівнює 150 мінімальним заробітним платам. Проєкт розглядається членами Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні за умов наявності кворуму. Під час ознайомлення із проєктами беруться до уваги пріоритети ЛОТ-у тієї чи іншої програми, інституційна спроможність заявників, їхня успішна попередня діяльність, а також доброчесність щодо поданої інформації та документів", - йдеться в заяві.

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Прокоментувала роботу Наглядової ради і її голова Лариса Мудрак:

"Дуже часто мій голос один проти голосу більшості. І якщо я часто залишаюся в меншості під час голосування - це рішення по більшості. І я маю поважати вибір колег з НР.

Конкурс триває третій тиждень поспіль і ще не завершений. Затримка конкурсних процедур вже понад місяць. А це значить, переможці (їх багато, тому що це найбільш об'ємний конкурс за всі роки) ще на місяць пізніше отримають кошти. Новообраний директор ще не почав працювати. Колектив не витримує навантаження, тримається з останніх сил і щодня фахівці пишуть заяви на звільнення.

Я щодня працюю "гарячою лінією" під тиском всіх кризових обставин на всіх рівнях. Тож що б обрали ви? Я обираю витримати ці кризи всіх 3-х рівнів, з повагою ставитися до всіх, завершити конкурс, представити новообраного директора колективу і обов'язково почати великий відкритий відвертий діалог з усіма задоволеними і незадоволеними для нового етапу розвитку УКФ".