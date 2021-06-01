Понад половина українців не планують відпустку цього року, - дослідження

Більше ніж половина українців не планують відпустку цього року, а з тих, хто має намір відпочивати, 53% проведуть відпустку в Україні.

Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) України з посиланням на дослідження компанії "Оперативна соціологія", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його даними, планування відпустки великою мірою залежить від добробуту населення: українці з високим рівнем доходів мають намір більше відпочивати, а також частіше розглядають Україну як туристично привабливу країну.

"Важливою інформацією стало те, що велика частина нашого населення з вищими доходами обирає відпочинок у власній країні та вважає Україну туристично привабливою. І це попри всі нюанси з туристичними послугами й інфраструктурою", - зазначає глава ДАРТ Мар'яна Олеськів.

За даними дослідження, 53% респондентів планують провести відпустку в Україні й лише кожен десятий - за кордоном. Серед тих, хто планує відпочивати в Україні, близько 45% хотіли би провести відпустку за межами своєї області, інші мають намір подорожувати в межах області або залишитися вдома.

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Водночас 42,2% респондентів рідко або взагалі не подорожують країною, при цьому цей показник вищий серед населення віком 60 років і більше (40%).

"Одним із завдань, і про це йдеться в указі президента, є впровадження пільгових програм для пенсіонерів, щоб вони також мали можливість подорожувати, як їхні ровесники з західноєвропейських країн", - зазначила Олеськів.

Згідно зі статданими, майже 30% опитаних українців планують провести наступну відпустку на пляжі, тоді як 20,1% відвідають родичів або друзів, 13,5% вирушать на відпочинок з оздоровчою метою, 10,6% оберуть гори, похід, сплав річкою. Близько 5% респондентів поїдуть на канікули, на культурні заходи, займуться екотуризмом.

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"Такі дослідження дозволяють більш чітко розуміти поточний стан у галузі. Керуючись припущеннями, неможливо обрати потрібний вектор для розвитку. Завдяки статистиці ми можемо побачити прогалини та сильні сторони галузі. Це основа, яка стане обов’язковою для стратегії з піднесення внутрішнього туризму", - наголосив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.