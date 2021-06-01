Боятися нових мутацій коронавірусу не варто, - академік Комісаренко

Голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО, академік Сергій Комісаренко заявив, що мутацій коронавірусу боятися не варто, оскільки це передбачувано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Не дуже хвилюйтесь в сенсі мутацій коронавірусу. Це нормально в тому сенсі, що це передбачувано. Тому що чим більша кількість людей хворіє, а у кожного хворого всередині відбуваються мутації вірусу – ці мутації зникають, коли людина одужує. Але якщо людина хворіє дуже довго, велика кількість людей, то такі мутації можуть стати стабільними, більш менш небезпечними", — зазначив академік.

За словами Комісаренка, вакцини наразі працюють і проти мутованих форм вірусу.

"По-друге, поки маємо добрі новини, що вакцини, створені проти первинного уханьського варіанту коронавірусу, поки що працюють, і навіть працюють проти варіантів вірусу. Інколи вакцини працюють менш ефективно. Однак вони працюють, призводять до зменшення контагіозності вірусу, зменшується кількість хворих, зменшується летальність", - додав він.

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