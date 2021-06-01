Ексмайора ЗСУ судитимуть за недбалість, що призвела до вибухів у Балаклії в 2019 році і загибелі трьох осіб, - Офіс генпрокурора

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього майора Збройних Сил України за фактом "недбалого ставлення до військової служби" у справі про вибухи на території військової частини в місті Балаклія Харківської області в 2019 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Розслідуванням встановлено, що командир загону, всупереч вимогам статутів та наказів, перебував у будівлі на адміністративній території військової частини, хоча мав бути присутнім на ділянках підрозділів, які виконують завдання із завантаження вибухонебезпечних елементів ЗРК ЗМ9 "Куб", та керувати діями підлеглих. Також він мав забезпечити особовий склад транспортними засобами, обладнаними для перевезення небезпечних вантажів, вжити заходів до забезпечення захисту військовослужбовців і майна, організувати правильну експлуатацію, збереження озброєння та техніки. Крім того, майор повинен був довести до відома підлеглих принципи дії вибухонебезпечних предметів та правила поводження з ними. Також він мав перевірити знання й навички особового складу", - говориться в повідомленні.

Читайте також: За фактом вибухів при розмінуванні в Балаклії повідомлено про підозру ексмайору ЗСУ, - військова прокуратура

У відомстві зазначають, що "недбале ставлення командира загону до служби призвело до загибелі трьох військовослужбовців та отримання тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості чотирма військовослужбовцями внаслідок вибухів під час розмінування та завантаження вибухонебезпечних предметів.

Досудове розслідування здійснювало Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, 15 листопада 2019-го приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області. Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один із поранених від зазнаних поранень помер у лікарні.

Зазначимо, за попередніми даними оперативної групи Генштабу встановлено, що "15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику для зберігання вибухонебезпечних предметів №4, - групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно, під час завантаження залишків боєприпасів і їх елементів, які були підготовлені для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", сталося його займання з подальшим підривом накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів".