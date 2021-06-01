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Начальник штабу загону морської охорони Держприкордонслужби зник в Одесі. ФОТО

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Перший заступник командира - начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков зник сьогодні вранці в Одесі.

Цю інформацію "Думской" офіційно підтвердили в пресслужбі з'єднання, інформує Цензор.НЕТ.

Начальник штабу загону морської охорони Держприкордонслужби зник в Одесі 01

Капітан першого рангу о 6:30 вийшов зі свого будинку на вулиці Грушевського, але в розташування загону не прибув. До його пошуків залучено всі компетентні органи, включно з військовою контррозвідкою СБУ.

Одеський загін морської охорони здійснює охорону величезної ділянки державного кордону в Чорному морі, від Криму до Дунаю (зокрема 98 миль самої річки).

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Топ коментарі

  • ПРАВДИВЫЙ
    НЕОБХОДИМО СРОЧНО В РАЗЫ УСИЛИТЬ ОХРАНУ МОРСКОЙ ГРАНИЦЫ !!! И ЖЕСТКО ЗАЧИСТИТЬ ОДЕССУ И ОДЕССКУЮ ОБЛАСТЬ !!!
  • sundream sun
    А зачем ему убегать в лаптестан? Выкрали скорее всего чтобы секреты выведать. Значит готовятся к нападению на Одессу
  • Zemer
    Тут одно из двух. Или сам сдрыснул в Лаптестан или выкрало ФСБ
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