Начальник штабу загону морської охорони Держприкордонслужби зник в Одесі. ФОТО

Перший заступник командира - начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков зник сьогодні вранці в Одесі.

Цю інформацію "Думской" офіційно підтвердили в пресслужбі з'єднання, інформує Цензор.НЕТ.

Капітан першого рангу о 6:30 вийшов зі свого будинку на вулиці Грушевського, але в розташування загону не прибув. До його пошуків залучено всі компетентні органи, включно з військовою контррозвідкою СБУ.

Одеський загін морської охорони здійснює охорону величезної ділянки державного кордону в Чорному морі, від Криму до Дунаю (зокрема 98 миль самої річки).