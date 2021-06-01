Начальник штабу загону морської охорони Держприкордонслужби зник в Одесі. ФОТО
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Перший заступник командира - начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков зник сьогодні вранці в Одесі.
Цю інформацію "Думской" офіційно підтвердили в пресслужбі з'єднання, інформує Цензор.НЕТ.
Капітан першого рангу о 6:30 вийшов зі свого будинку на вулиці Грушевського, але в розташування загону не прибув. До його пошуків залучено всі компетентні органи, включно з військовою контррозвідкою СБУ.
Одеський загін морської охорони здійснює охорону величезної ділянки державного кордону в Чорному морі, від Криму до Дунаю (зокрема 98 миль самої річки).