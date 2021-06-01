Новий штам коронавірусу виявили в Японії

Влада японського міста Кобе оголосила 1 червня про нову мутацію коронавірусу на основі "британського" варіанту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За даними влади міста, 17 травня в одному з медичних закладів зробили ПЛР-тест 50-річному пацієнтові, який підтвердив у нього коронавірус. Дослідники визначили, що в його організмі вірус мутував на основі "британського" штаму. Показники заразності і поширеності були аналогічними до початкового варіанту.

"Коли державний університет наук про здоров'я провів аналіз генома і детально його дослідив, було підтверджено, що мутував "британський" штам вірусу, який є ще одним варіантом вірусу, який вперше підтвердили в Японії", - сказано в повідомленні і додається, що чоловік і члени його сім'ї не виїжджали за кордон.

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Разом із тим наголошується, що раніше в місті Кобе, в якому розташований один із найбільших портів країни, виявили близько 150 випадків зараження іншими штамами SARS-CoV-2.

За даними Worldometers, станом на 1 травня загалом в Японії виявили понад 746 700 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (34 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 13 тисяч осіб, видужали – більш ніж 680,6 тисяч. За даними Ourworldindata, станом на 26 травня в країні від коронавірусу вакциновано понад 9,7 мільйона осіб (що становить понад 7,7% населення Японії).

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