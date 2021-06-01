Партія "Пропозиція" лобіюватиме ухвалення Муніципального кодексу, - заява

На Житомирщині відбувся партійний захід, де зібралися співзасновники політичної сили, а також 20 керівників громад, обраних від партії "Пропозиція". Учасники взяли участь у дискусії з кількох важливих проєктів, які готують до впровадження пропозиціонери.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Днепровскую панораму.

"Місцеве самоврядування давно потребувало такої партії. Тому багато лідерів з різних областей України об’єдналися під прапорами "Пропозиції". Це якраз і показує, що у місцевого самоврядування одні цінності, незалежно від того, хто з якого регіону, якою мовою розмовляє чи в яку церкву ходить. Ми різні, але ми рівні. Нас об’єднує професіоналізм – пропозиціонери вміють прокладати дороги і мости, будувати школи і дитсадки, садити парки і сквери. А головне – ми на сторожі захисту інтересів громад", – заявив один із засновників партії Геннадій Корбан.

Він також зазначив, що задля того, щоб місцеве самоврядування мало можливість працювати максимально ефективно, потрібні не лише ресурси, а й відповідні повноваження. Закріпити їх повинен Муніципальний кодекс. Саме тому одним з ключових пріоритетів "Пропозиції" сьогодні є розробка та лобіювання такого документа.

Своє бачення подальшого розвитку партії висловив і її співзасновник, міський голова Дніпра Борис Філатов:

"Пропозиція" – партія місцевого самоврядування. Ми працюємо над розподілом повноважень між центральною владою і владою на місцях – завершенням реформи децентралізації та її поглибленням. У нас багато програмних ідей, пов’язаних з розширенням прав територіальних громад, починаючи з прийняття Муніципального кодексу і потім передачі на місця екологічного контролю, можливості видавати ігрові ліцензії, створення муніципальної поліції громадського порядку і так далі…"

Міський голова Житомира та співзасновник партії Сергій Сухомлин, який став господарем заходу зауважив:

"Люди втомилися від пустих балачок. Їм потрібні лідери, які мають свої історії успіху, історію поразок, але вони йдуть вперед і відповідають за свої вчинки. В нашій команді – професіонали різних професій, за плечима яких – велика кількість реалізованих проєктів. Усі ці люди готові брати на себе відповідальність та робити реальні справи. То ж я впевнений, що партію "Пропозиція" очікує успіх"