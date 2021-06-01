ВООЗ схвалила екстрене використання китайської вакцини СoronaVac, якою щеплюють в Україні
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу організації.
Також інформацію озвучив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на брифінгу.
"Радий повідомити, що вакцина Sinovac-CoronaVac внесена до переліку ВООЗ для екстреного використання після того, як вона була визнана безпечною, ефективною і з гарантованою якістю після двох доз інактивованої вакцини", - заявив він.
Нагадаємо, Україна законтрактувала 1,9 млн доз вакцини Sinovac і очікувала отримати перші 700 тисяч доз упродовж місяця з дня реєстрації вакцини в Китаї (це сталося 6 лютого). Постачальником стала компанія "Лекхім".
6 березня заступник міністра Ігор Іващенко заявив, що МОЗ оштрафує постачальника китайської вакцини Sinovac, компанію "Лекхім", за несвоєчасну доставку препарату в Україну.
Україна вже отримала 1,7 млн доз китайської вакцини. Зокрема, 26 травня поставлена четверта партія в 500 тисяч доз. Зараз нею роблять щеплення в центрах масової вакцинації в Києві, Львові, Одесі і Тернополі.