ВООЗ схвалила екстрене використання китайської вакцини СoronaVac, якою щеплюють в Україні

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала вакцину СoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech для екстреного використання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу організації.

Також інформацію озвучив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на брифінгу.

"Радий повідомити, що вакцина Sinovac-CoronaVac внесена до переліку ВООЗ для екстреного використання після того, як вона була визнана безпечною, ефективною і з гарантованою якістю після двох доз інактивованої вакцини", - заявив він.

Нагадаємо, Україна законтрактувала 1,9 млн доз вакцини Sinovac і очікувала отримати перші 700 тисяч доз упродовж місяця з дня реєстрації вакцини в Китаї (це сталося 6 лютого). Постачальником стала компанія "Лекхім".

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6 березня заступник міністра Ігор Іващенко заявив, що МОЗ оштрафує постачальника китайської вакцини Sinovac, компанію "Лекхім", за несвоєчасну доставку препарату в Україну.

Україна вже отримала 1,7 млн ​​доз китайської вакцини. Зокрема, 26 травня поставлена ​​четверта партія в 500 тисяч доз. Зараз нею роблять щеплення в центрах масової вакцинації в Києві, Львові, Одесі і Тернополі.