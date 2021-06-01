Антоненко просив скасувати домашній арешт, щоб ходити на роботу. Суд відмовив.

Шевченківський районний суд Києва залишив обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під цілодобовим домашнім арештом.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Суд ухвалив: клопотання захисника Кругового про зміну запобіжного заходу Антоненку залишити без задоволення. Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає", - поінформувала Голуб.

Захист Антоненка просив змінити йому запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання.

Сам Антоненко просив задовольнити клопотання його адвокатів. Він пояснив, що поки перебував під вартою, його дружина втратила роботу, утримування дітей "зараз у нас виходить не кращим чином". Антоненко просив змінити йому запобіжний захід, щоб він міг відвідувати службу.

Читайте також: Готовий зустрітися із Зеленським, є про що поговорити, - Антоненко

Прокурор заперечив щодо задоволення цього клопотання.

Суд залишив це клопотання захисту Антоненка без задоволення.

Також під час засідання було досліджено матеріали, раніше надані прокурором, серед яких - протокол огляду речей і документів, зокрема, фото однієї з обвинувачених у цій справі, Яни Дугарь, доручення щодо проведення слідчих дій, зокрема, щодо допитів низки осіб, документи, що містять інформацію про майновий стан і доходи обвинувачених.

Розгляд справи відкладено на 13:00 8 червня.