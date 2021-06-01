Новини • Убивство Шеремета

Антоненко просив скасувати домашній арешт, щоб ходити на роботу. Суд відмовив.

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Антоненко просив скасувати домашній арешт, щоб ходити на роботу. Суд відмовив.
Шевченківський районний суд Києва залишив обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під цілодобовим домашнім арештом.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Суд ухвалив: клопотання захисника Кругового про зміну запобіжного заходу Антоненку залишити без задоволення. Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає", - поінформувала Голуб.

Захист Антоненка просив змінити йому запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання.

Сам Антоненко просив задовольнити клопотання його адвокатів. Він пояснив, що поки перебував під вартою, його дружина втратила роботу, утримування дітей "зараз у нас виходить не кращим чином". Антоненко просив змінити йому запобіжний захід, щоб він міг відвідувати службу.

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Прокурор заперечив щодо задоволення цього клопотання.

Суд залишив це клопотання захисту Антоненка без задоволення.

Також під час засідання було досліджено матеріали, раніше надані прокурором, серед яких - протокол огляду речей і документів, зокрема, фото однієї з обвинувачених у цій справі, Яни Дугарь, доручення щодо проведення слідчих дій, зокрема, щодо допитів низки осіб, документи, що містять інформацію про майновий стан і доходи обвинувачених.

Розгляд справи відкладено на 13:00 8 червня.

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Топ коментарі

  • Vika Lysenko
    Зеублюдок членограй , как огня боится патриотов ! Украл у человека здоровье и два года жизни , репутацию !
  • ПП Уксусов
    "Железобетонные доказательства" рассыпались в пух и прах, а человека до сих пор держат на ниточке...
    Что им от Андрюхи еще надо?
  • акаб акабіч
    Антоненко просил отменить домашний арест, чтобы ходить на работу. Суд отказал. - Цензор.НЕТ 3248
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