Депутати намагаються знищити зелену зону в Києві заради чергового бізнес-центру

У Києві місцеві жителі мікрорайону Воздвиженка і активісти, які їх підтримують, продовжують боротьбу за збереження фруктового саду з віковою історією.

26 травня 2021 р майбутнє земельної ділянки, де розташований сад, обговорювалося на засіданні Постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, однак депутати не прийняли фінального рішення. При цьому показово, що проти зеленої зони голосували представники партій "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Наступне засідання Постійної комісії, де знову обговорюватиметься доля зеленої зони на Подолі ("Про відновлення ТОВ "Феліксія" договору оренди земельної ділянки від 23 серпня 2005 року" № 85-6-00219 (зі змінами) "(справа 646900586, 459051196, доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 14.05.2021 №08/231-1556/ПР), відбудеться 2 червня 2021 р.

Відновлення та підтримання фруктового саду, який ще сто років тому існував в історичній місцевості Києва, де зараз розташована Воздвиженка, - ініціатива місцевих жителів. Вони власноруч висаджували дерева та роками доглядали за ними.

Ідея знайшла підтримку у мера Києва Віталія Кличка, який особисто брав участь у знесенні будівельного паркану і рятував фруктовий сад від забудови. Але, тим не менше, голова земельної комісії - Терентьєв М.А. ("УДАР" Кличка) голосував на останньому засіданні комісії проти фруктового саду, віддавши перевагу забудовнику.

ТОВ "Феліксія" намагається отримати права на будівництво бізнес-центру, забетонувавши таким чином столітній фруктовий сад. Крім того, поруч вже ведеться скандальне будівництво ЖК "Поділ Град Вінтаж", який вже позбувся прав на земельну ділянку.



