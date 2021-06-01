Пєсков: Росія не збирається відмовлятися від транзиту газу через Україну

Попри будівництво газопроводу "Північний потік-2", Росія не збирається відмовлятися від транзиту газу в Європу через Україну.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Він нагадав, що договір про транзит газу між Росією і Україною був підписаний в 2019-му році терміном на п'ять років. За словами Пєскова, документ залишиться в силі на весь термін своєї дії.

"Але навіть після завершення терміну дії цього договору Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту. Президент Путін виходить з того, що надалі обсяги газу, що поставляється в Європу, збільшуватимуться, і український транзит може бути затребуваний", - заявив Пісков.

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Він додав, що, на думку Путіна, "Україна як власник ГТС має забезпечувати нормальний технічний стан системи".

Підписаний між Україною, РФ і ЄС в 2019 році газовий контракт передбачає можливість його продовження до 2034 року. Згідно з документом, мінімальне гарантоване прокачування газу становитиме 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів кубометрів у наступні чотири роки. Зменшення цих обсягів пов'язане з тим, що "Газпром" сподівався до 2020 року закінчити будівництво "Північного потоку-2".