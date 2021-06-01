Пєсков: Росія не збирається відмовлятися від транзиту газу через Україну
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Він нагадав, що договір про транзит газу між Росією і Україною був підписаний в 2019-му році терміном на п'ять років. За словами Пєскова, документ залишиться в силі на весь термін своєї дії.
"Але навіть після завершення терміну дії цього договору Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту. Президент Путін виходить з того, що надалі обсяги газу, що поставляється в Європу, збільшуватимуться, і український транзит може бути затребуваний", - заявив Пісков.
Він додав, що, на думку Путіна, "Україна як власник ГТС має забезпечувати нормальний технічний стан системи".
Підписаний між Україною, РФ і ЄС в 2019 році газовий контракт передбачає можливість його продовження до 2034 року. Згідно з документом, мінімальне гарантоване прокачування газу становитиме 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів кубометрів у наступні чотири роки. Зменшення цих обсягів пов'язане з тим, що "Газпром" сподівався до 2020 року закінчити будівництво "Північного потоку-2".