Євросоюз не підтримує реалізацію проєкту "Північний потік-2", - єврокомісар Сімсон

Позиція європейської сторони незмінна: "Північний потік-2" не виконує функцію диверсифікації поставок газу, ЄС не підтримує реалізацію цього проєкту.

Про це під час зустрічі з керівником Міненерго Германом Галущенком заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

Вони підтвердили стратегічне енергетичне партнерство України і ЄС, а також обговорили виконання Плану реалізації Меморандуму про взаєморозуміння зі стратегічного енергетичного партнерства між Україною і ЄС та Програми XXVII до Угоди про асоціацію.

Сторони приділили увагу питанню газопроводу "Північний потік-2". Сімсон підтвердила, що позиція європейської сторони в цьому питанні незмінна: "Північний потік-2" не виконує функцію диверсифікації поставок газу, ЄС не підтримує реалізацію цього проєкту".

Читайте також: Зміна позиції Байдена щодо "Північного потоку-2" була несподіванкою, - Дуда

Галущенко запевнив, що Україна готова виконувати завдання, визначені річним планом роботи на 2021 рік.

Єврокомісар також зазначила, що ЄС чекає від України впровадження запланованих реформ у галузі енергетики відповідно до міжнародних зобов'язань.

З української сторони у зустрічі також взяли участь заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, радник міністра Олена Зеркаль.