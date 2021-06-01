60% українців вважають економічну ситуацію в країні поганою, - опитування "Центру Разумкова"

60% опитаних українців оцінюють економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "досить погану".

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому, лише 5% оцінюють економічну ситуацію як "хорошу" або "дуже добру", а 32% як "не погану і не хорошу".

"Разом із тим, ці оцінки дещо кращі, ніж на початку цього року: наприкінці січня – на початку лютого 69% опитаних оцінювали її як "дуже погану" або "досить погану", 2% ˗ як "хорошу" або "дуже добру" , 26% ˗ як "не погану і не хорошу", - зазначають соціологи.

"Трохи краще оцінюється опитаними рівень добробуту їх родини (36% оцінюють його як "дуже" або "досить" поганий, 48% ˗ як "не поганий і не хороший", 14% ˗ як "хороший" або "дуже хороший"). Так само, як і оцінка економічної ситуації в країні, оцінка добробуту сім'ї дещо покращилася порівняно з початком року (тоді відповідні показники становили 43%, 46% і 7%)", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Рейтинг партій: СН - 28,2%, "ЄС" - 18,3%, ОПЗЖ - 15%, "Батьківщина" - 10,8%, "Сила і честь" - 6,4%, - опитування "Центру Разумкова". ІНФОГРАФІКА

При цьому, опитані українці не надто вірять у швидкі зміни в економічній сфері: тільки 12% вважають, що в найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще, 13% сподіваються, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їх родини.

"Найчастіше в найближчі місяці громадяни очікують погіршення ситуації: 22% вважають, що в найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на гірше, 18% ˗ що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їх родини. Однак найбільш поширена думка, що ситуація за 3 місяці істотно не зміниться (відповідно 56% і 57% не очікують змін у цих сферах)", - свідчать результати опитування.

Водночас очікування змін у короткостроковій перспективі є менш песимістичними, ніж наприкінці січня – на початку лютого цього року (тоді на погіршення економічної ситуації в країні впродовж найближчих трьох місяців чекало 32% опитаних, а на погіршення добробуту своєї сім'ї ˗ 24%).

Ще гірші були ці показники торік у грудні: на погіршення економічної ситуації в країні протягом найближчих трьох місяців тоді чекало 41% опитаних, а на погіршення добробуту своєї сім'ї ˗ 32%.

Дослідження провела соціологічна служба Центру Разумкова від 21 до 26 травня 2021 року методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Опитали 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.