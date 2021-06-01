Адвокат Протасевича Оленська стверджує, що той сам поставив собі садно на лобі: притулився до стіни

Садно на лобі білоруського опозиціонера Романа Протасевича з'явилося від того, що він, втомившись довго стояти, притулився лобом до стіни.

Про це адвокат Протасевича Інеса Оленська розповіла в інтерв'ю російському виданню "Московский комсомолец", інформує Цензор.НЕТ.

"На лобі є невелике садно. За словами Романа, він сам собі його поставив: довго стояв, втомився і притулився лобом до стіни. Інших пошкоджень я не помітила", - розповіла адвокат.

Оленська зазначила, що Протасевич сам заперечує побиття. І каже, що в СІЗО всіх називають на прізвище, а його - на ім’я та по-батькові.

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"Просив передати батькам, що в камері у нього підібралася цікава компанія. Всі спілкуються між собою, обговорюють багато життєвих речей", - додала адвокат.

Свого підзахисного Оленська охарактеризувала так: "Дуже дорослий, сильний, мужній чоловік, який приймає ситуацію, яка вона є, і вирішує проблеми у міру їх надходження. Ось так би я про Романа відгукнулася. Він начитаний, розумний. Звернула увагу, що у нього красива, правильна, добре поставлена ​​мова".

Адвокатка підкреслила, що не відчуває ніякого тиску з боку білоруської влади.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.