Головні новини 1 червня: інтерв'ю Зеленського, відмова від поліетиленових пакетів

Зеленський розповів про перспективи третьої світової, стало відомо, звідки у Шарія гроші, Верховна Рада заборонила використання поліетиленових пакетів, - головні новини України 1 червня.

Інтерв'ю Зеленського

Президент дав велике інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung. Він розповів, що "політичний егоїзм" НАТО може призвести до початку третьої світової війни, а якщо росіяни спробують "прорубати" сухопутний коридор із Донбасу в окупований Крим, це буде вже "відкрита повномасштабна війна". Зеленський визнав, що створення справжньої союзної держави РФ і Білорусі може становити для України небезпеку. І припустив, що Росія не зважиться на відкритий військовий конфлікт з НАТО і Європою. На запитання про те, чи є в Україні антисемітизм, Зеленський відповів так: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму, що він на найнижчому рівні".

Німеччина відмовила Україні в зброї

Німеччина відповіла на заклик президента України Володимира Зеленського щодо поставок зброї. У Берліні вважають, що ситуацію на Донбасі потрібно вирішувати "тільки політичними засобами".

Україна просила у Німеччини штурмові гвинтівки, радіоустаткування і бронетехніку. "Німеччина не надавала нам жодної військової допомоги, але могла", - прокоментував Зеленський.

Лукашенко каже, що російські війська можуть бути в Білорусі за добу

"Буде якась настороженість, будемо бачити активізацію в НАТО, аж до військового конфлікту, впродовж доби (бази у нас, аеродроми та інше визначені) російські підрозділи і війська будуть перекинуті в Білорусь", - стверджує Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі.

Окупанти винесли "вирок" Чубарову

"Верховний суд" окупованого Криму заочно засудив лідера Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова до шести років колонії загального режиму. Його визнали "винним" в "організації масових заворушень" біля стін парламенту регіону в лютому 2014 року під час мітингу за Україну.

Прокуратура АР Крим вважає, що такий "вирок" є порушенням законів і звичаїв ведення війни.

Захист Чубарова подав апеляцію на "вирок".

Рахунок Шарія поповнюють із Москви

Рахунок, з якого пропагандист Анатолій Шарій оплатив купівлю нерухомості в Іспанії, поповнюється з Москви. За 2019-2020 роки на цей рахунок від двох громадян РФ надійшло 670 тис. євро. Гроші вносили готівкою.

Україна відмовляється від пластикових пакетів

Верховна Рада підтримала відмову від пластикових пакетів з 1 січня 2022 р. Мережам магазинів і закладів громадського харчування заборонять пропонувати покупцям і клієнтам безкоштовні поліетиленові пакети. На порушників чекають штрафи. Виняток становлять тільки пакети для м'яса, риби і сипучих продуктів - та й то лише до 2023 року.

У Netflix - своє розуміння слова "бандерівець"

Стрімінгова платформа Netflix, яка придбала кілька днів тому права на фільми "Брат" і "Брат-2", переклала слово "бандерівець" як "український нацистський колабораціоніст".