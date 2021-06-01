Вакциновані CoronaVac тепер зможуть отримати міжнародне свідоцтво, - Ляшко

Те, що ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac для екстреного застосування, дозволяє видавати міжнародне свідоцтво вакцинованим.

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"ВООЗ підтвердила, що ця вакцина відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності та якості. Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації всім, хто пройшов повний курс щеплень", - написав Ляшко.

Він нагадав, що Україна закупила 1913000 доз вакцини CoronaVac, зараз цією вакциною проводиться щеплення осіб 65+, маломобільних груп населення та осіб, які доглядають за маломобільними, спортсменів, працівників освіти, які були залучені до проведення ЗНО, представників Збройних сил України, МВС, працівників підприємств критичної інфраструктури, а також тих, хто записаний на вакцинацію через портал або додаток "Дія".

Нагадаємо, 1 червня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала вакцину СoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech для екстреного використання.