Кількість дітей, потерпілих від зґвалтувань, зростає другий рік поспіль, - Венедіктова

За даними генерального прокурора Ірини Венедіктової, в Україні другий рік поспіль фіксується зростання кількості дітей, які постраждали від зґвалтувань.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Більше ніж наполовину минулого року зросло число дітей, потерпілих від зґвалтувань, а у 2021 році – майже на чверть. У більшості випадків сексуальне насильство над дітьми вчиняється особами з їх близького оточення, щонайменше 30% з них – родичі неповнолітніх", - сказала вона.

Генпрокурор також наголосила, що необхідно посилити протидію поширенню дитячої порнографії, сексуальній експлуатації та сексуальному насильству, адже Україна перебуває у ТОП-3 лідерів-постачальників дитячої порнографії у світі.

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Генпрокурор також закликала правоохоронців і представників державних органів взяти на контроль протидію вчиненню насильницьких злочинів стосовно дітей, позбавлених батьківського піклування. Упродовж останніх двох років за такими фактами розпочато майже 100 кримінальних проваджень.

"Я вимагаю від профільних міністерств зміни підходів до вибору кандидатів в опікуни, піклувальники, вихователів спеціалізованих установ, а також врегулювання обов’язків законних представників. Водночас, слід вжити дієвих комплексних заходів задля підвищення ефективності діяльності місцевих органів соцзахисту та служб у справах дітей", - сказала Венедіктова.

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