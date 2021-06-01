Венедіктова про справу Стерненка: Звичайний кримінальний процес. Рішення суду не оцінюю

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова запевняє, що не впливає на рішення прокуратури про те, чи оскаржувати вирок у справі одеського активіста Сергія Стерненка у Верховному суді.

Про це вона заявила сьогодні журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я поважаю рішення судів. І закон забороняє мені давати їм юридичну оцінку... обвинувальний акт іще 2016 року... я в цей час іще студентів навчала. Вважаю, що в цьому випадку відбувся звичайний кримінальний процес, про що ми говорили від самого початку", - сказала Венедіктова.

Відповідаючи на уточнювальне запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи буде касація прокуратури на це рішення, генпрокурорка сказала: "Я вважаю, що нам усім потрібно виходити з позиції, що прокурор - незалежний учасник кримінального процесу - як він або вона вирішить, так і буде. Впливати думкою на конкретний процес я не можу, це питання вирішить прокурор у справі".

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Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку та Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

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31 травня Апеляційний суд Одеси визнав активіста Сергія Стерненка винним за двома статтями - 146 (викрадення людини) та ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю). Його засудили до 1 року позбавлення волі умовно.