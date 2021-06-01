Росія продовжує застосовувати тортури і порушувати права жителів окупованого Криму, - Моніторингова місія ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) продовжує отримувати повідомлення про катування та жорстоке поводження співробітниками правоохоронних органів РФ тих, кого тримають під вартою в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на огляд ММПЛУ.

"10 березня 2021 Владислав Єсипенко, позаштатний журналіст Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, був затриманий Федеральною службою безпеки (ФСБ) Російської Федерації за підозрою в незаконному зберіганні вибухових речовин. ММПЛУ отримала інформацію, що співробітники ФСБ катували його електричним струмом, били і застосовували сексуальне насильство як метод тортур у підвалі невстановленої будівлі, щоб змусити зізнатися у співпраці з українськими спецслужбами", - сказано в документі.

Повідомляється, що для публічної трансляції визнання, до якого Єсипенка примусили тортурами, співробітники ФСБ запросили знімальну групу російського державного телебачення, яка записала визнання на камеру.

Крім того, ФСБ відмовляла потерпілому в доступі до приватних адвокатів упродовж 28 днів після затримання.

Також в окупованому Криму тривають переслідування Свідків Єгови, обмеження свободи думки і вираження думки, порушення гарантій справедливого судового розгляду в резонансних кримінальних справах.

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Так, 20 квітня 2021 року окупаційний суд оштрафував головного редактора кримськотатарської газети "Кирим" і члена Меджлісу Бекіра Мамутова через публікацію в його газеті доповіді Генерального секретаря ООН 2020 року про становище прав людини в Криму.

Згідно із законодавством РФ, при згадці "Меджлісу" в матеріалі має бути примітка, що його діяльність заборонена в Російській Федерації.

"ММПЛУ як і раніше стурбована порушеннями гарантій справедливого судового розгляду в резонансних кримінальних справах, що розглядаються судами в Криму. 15 лютого 2021 року суд міста Севастополя визнав колишнього свідка у справі "Хізб ут-Тахрір" винним за звинуваченнями у відмові від досудових свідчень, які, за його словами, він дав під тиском. Суд виніс вирок на підставі показань анонімного свідка, що підтверджують заяви проти обвинуваченого", - наголошується у звіті. При цьому свідок не з'явився в суд й у сторони захисту не було можливості допитати його.