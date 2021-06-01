Начальника районної податкової затримано на Сумщині під час одержання 1 тис. дол. хабаря, - ДБР. ФОТО
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Правоохоронці затримали начальника однієї з податкових інспекцій в Сумській області під час одержання хабаря.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За даними слідства, податківець шантажував лікаря-стоматолога перевіркою його підприємницької діяльності. Щоб уникнути перевірки, глава місцевої податкової вимагав хабар у розмірі 1 тис. доларів. У разі несплати він погрожував штрафними санкціями і серйозними проблемами.
ДБР затримало податківця 31 травня під час одержання 1 тис. дол. хабаря.
Вирішується питання повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.