Російського опозиційного політика Гудкова затримали і відправили в СІЗО

За версією влади, він 6 років тому не заплатив за оренду приміщення. Гудкову загрожує до п'яти років позбавлення волі. За словами батька політика, фірма-орендар давно збанкрутувала, а про заборгованість його син дізнався тільки у вівторок вранці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Вдома у Дмитра Гудкова пройшли обшуки. Самого опозиційного політика відправили під варту на дві доби, до того як суд обере йому запобіжний захід. Як підозрювану у цій же справі затримали тітку політика Ірину Єрмілову.

За інформацією ЗМІ, кримінальну справу порушили через несплату боргу за договором оренди нежитлового приміщення у мерії Москви в 2015 році. Потерпілим проходить власник приміщення - департамент міського майна столиці. Батько політика, колишній депутат Держдуми Геннадій Гудков, повідомив журналістам, що йдеться про підвал, за оренду якого, за версією слідства, його син заборгував кілька мільйонів рублів. Однак за словами Гудкова-старшого, фірма-орендар давно збанкрутувала, приміщення повернули владі Москви, а про таку заборгованість син дізнався тільки у вівторок вранці.

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Гудкови вважають кримінальну справу політично мотивованою. На їхнє переконання, її заведено для того, щоб не дати Дмитру брати участь у майбутніх виборах у Держдуму.