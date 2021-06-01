КШЕ анулює контракт з "Укроборонпромом" і зробить аналітику безкоштовно, - Милованов

Київська школа економіки анулює контракт з "Укроборонпромом" і зробить аналітику безплатно

Про це розповів президент школи, позаштатний радник глави Офісу президента, ексміністр економіки Тимофій Милованов у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Одна з претензій, які нам пред'являють, — що ж ви взагалі можете робити. У 2016-2017 роках ми вчили, викладали для працівників "Антонова" і 410 заводу. Я ще тоді навіть не працював у КШЕ. У 2017 році у нас тривали переговори. У 2019, коли я вже був міністром, я був уже взагалі ні при чому. Випускники, члени дорадчої ради КШЕ стають керівниками "Укроборонпрому", отримують керівні посади. Тобто це часто. Потім цей контракт, який ми зараз обговорюємо, переговори щодо нього почалися в червні 2020 року, тобто приблизно рік тому. Меморандум був підписаний, по-моєму, взимку. Рішення ради директорів було прийнято в лютому тощо. У мене є текст завдання, я його на пресконференції відкрию — це про національну безпеку та економіку", — розповів він.

За словами Милованова, він не працює на підприємстві, яке підписало контракт.

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"Ще один факт, який я хочу сказати. Те підприємство, яке підписало контракт, я в ньому навіть не працюю. Тобто мене звинувачують у хабарі, але підприємство, яке підписало контракт... я там не працюю. Воно пов'язане з КШЕ через раду директорів, яка контролює і мене, і це підприємство, але я в ньому навіть не керівник, не працівник. Тобто це безпідставне..." — сказав він.

Милованов відповів на запитання ведучого, чи немає тут конфлікту інтересів.

"Взагалі немає. Але, розумієте, вже почали до мене ходити різні посередники, рішали, ходаки й кажуть: ну, треба заплатити, і все — медійні атаки на тебе припиняться. Тобто це якісь аферисти. Ми цього робити не будемо, я зазвичай з цього приводу починаю злитися і шантажувати себе не даю, і школу тим більше. Тому ми, по-перше, зробимо цей контракт безплатно, тобто ми його зараз анулювали, і ми зробимо цю роботу безплатно. Це 50 тис. доларів плюс ПДВ, це не такі великі гроші саме за цей обсяг роботи. Це приблизно 500 годин роботи аналітиків високого рівня. Справжня ринкова ціна цього контракту 250 тис. доларів. Але це не перший контракт, який ми безплатно робимо для "Укроборонпрому". Наприклад, ми робили безплатно освіту. Але просто щоб не вестися на провокації цих аферистів, які, напевно, ніякого відношення до реальності не мають, я ще пропоную будь-якому держпідприємству - такий же контракт на 50 тис. доларів ми зробимо безплатно. Тому що наша функція як університету — це допомагати будувати державу, а не заробляти гроші. Тому цей контракт ми анулюємо і робимо роботу безплатно. І будь-якому підприємству, яке звернеться до нас протягом двох тижнів, ми зробимо безплатно аналітику схожого типу", — сказав він.

Нагадаємо, за день до того, як президент Зеленський ввів до складу наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, який є президентом "Київської школи економіки", "Укроборонпром" замовив у "Київської школи економіки" дослідження за 1,7 млн ​​грн на неназвану тему. Закупівлю провели без проведення аукціону.

Сам Милованов заявив, що це не є корупцією.

На думку головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Київська школа економіки", президентом якої є Тимофій Милованов, отримала хабар в 1,68 мільйона гривень від "Укроборонпрому" в день призначення Милованова членом Наглядової ради "Укроборонпрому".

У відповідь Милованов заявив: "Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати".