Прокуратура Одеської області хоче через суд скасувати регіональний статус російської мови

Болградська окружна прокуратура (Одеська область) подала в суд позов з проханням визнати недійсним і протиправним рішення від 25 липня 2013 про надання російській мові статусу регіональної.

Про це йдеться в наданій прокуратурою відповіді на запит "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Раніше в офісі Уповноваженого із захисту державної мови повідомили, що на травень 2021 в окремих населених пунктах чотирьох областей не скасовано рішення про надання російській мові статусу регіональної. Йдеться про Дніпропетровську, Луганську, Миколаївську та Одеську області.

Луганська обласна прокуратура у відповідь на запит навела перелік органів місцевого самоврядування регіону, які за останні кілька років скасували ухвалені ними рішення про статус російської мови як регіональної.

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У прокуратури немає даних, чи діє досі рішення Луганської обласної ради про надання російській мові статусу регіональної.

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не передбачає надання рішеннями місцевих рад будь-яким мовам статусу регіональних на будь-якій частині території України.

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