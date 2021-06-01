Новини

Прокуратура Одеської області хоче через суд скасувати регіональний статус російської мови

2 88412
Прокуратура Одеської області хоче через суд скасувати регіональний статус російської мови
Болградська окружна прокуратура (Одеська область) подала в суд позов з проханням визнати недійсним і протиправним рішення від 25 липня 2013 про надання російській мові статусу регіональної.

Про це йдеться в наданій прокуратурою відповіді на запит "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Раніше в офісі Уповноваженого із захисту державної мови повідомили, що на травень 2021 в окремих населених пунктах чотирьох областей не скасовано рішення про надання російській мові статусу регіональної. Йдеться про Дніпропетровську, Луганську, Миколаївську та Одеську області.

Луганська обласна прокуратура у відповідь на запит навела перелік органів місцевого самоврядування регіону, які за останні кілька років скасували ухвалені ними рішення про статус російської мови як регіональної.

Читайте також: Прокуратура оскаржила в суді регіональний статус російської мови в Миколаєві, - Кремінь

У прокуратури немає даних, чи діє досі рішення Луганської обласної ради про надання російській мові статусу регіональної.

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не передбачає надання рішеннями місцевих рад будь-яким мовам статусу регіональних на будь-якій частині території України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Харківський окружний адмінсуд визнав недійсним рішення міськради від 2012 року про регіональний статус російської мови

Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    В Болградском районе болгар намного больше, чем москалей. При этом там топят за мацкальский, а не за болгарский. Уши }{уйла там видны невооружённым глазом. Прокуратура Одесской области хочет через суд отменить региональный статус русского языка - Цензор.НЕТ 6791
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Мовне питання ,це елемент гібридної війни !!! Для україномовних, свідомих громадян України такого питання не існує !!!)))
  • ПравдаЛюбка
    "Україно, Україно, подивись на себе.
    В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе."

    Т.Г.Шевченко.Прокуратура Одеської області хоче через суд скасувати регіональний статус російської мови - Цензор.НЕТ 9365
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини