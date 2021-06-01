Людина вважається повністю імунізованою від COVID-19 через 2 тижні після отримання другої дози вакцини, - МОЗ

Людина вважається повністю імунізованою від COVID-19, коли минуло 2 тижні після отримання другої дози вакцини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МОЗ у Facebook.

"Якщо ви вакцинувалися лише однією дозою або з моменту другого щеплення ще не минуло 2 тижні - ви не вважаєтеся повністю імунізованим і ще немає ефективного захисту від хвороби", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що якщо вакцинована людина приймає ліки, які пригнічують імунітет, вона може бути не повністю захищеною від коронавірусу.

"Навіть після вакцинації вам потрібно дотримуватися протиепідемічних вимог", - нагадали в МОЗ.