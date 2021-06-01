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З'явилося орієнтування на зниклого начальника штабу загону морської охорони Держприкордонслужби Черткова. ДОКУМЕНТ

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З'явилося орієнтування на зниклого начальника штабу загону морської охорони Держприкордонслужби Черткова. ДОКУМЕНТ
Поліція розшукує начальника штабу загону морської охорони Держприкордонслужби Олексія Черткова.

Орієнтування є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

У ньому зазначено, що Чертков не з'явився сьогодні на службу. Він був одягнений у темну куртку і темно-сині джинси, при собі мав тактичний рюкзак.

Також з орієнтування відомо, що у Черткова є татуювання.

Полковник поліції В'ячеслав Барба, який склав орієнтування, просить розмістити інформацію про зниклого начштабу на вокзалах, ринках, у магазинах, торгових центрах і маршрутках.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, капітан першого рангу о 6:30 вийшов зі свого будинку на вулиці Грушевського, але в розташування загону не прибув. До його пошуків залучено всі компетентні органи, включно з військовою контррозвідкою СБУ.

Зявилося орієнтування на зниклого начальника штабу загону морської охорони Держприкордонслужби Черткова 01

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Топ коментарі

  • Saul Goodman
    Наша поліція на відміну від тебе не шукає легких шляхів...)))
  • mrSmith
    А камеры наружные, по маршруту его обычной поездки на работу нет желания проверить?
    Вышел из дома человек: на многих подъездах есть камера
    Шел к остановке: мимо магазина/ломбарда/кофейни проходил: и там могут быть камеры
    Так можно много чего увидеть и без ордера: оказывается, если просто попросить, а не быковать сходу, то люди могут предоставить запись с камеры.
    Детективы...
  • Igor Butenko 2bccf522
    Им сейчас раз плюнуть у них теперь благодаря зеленому пре-ту своя агентура и на границе и в сбу.
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