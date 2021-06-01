З'явилося орієнтування на зниклого начальника штабу загону морської охорони Держприкордонслужби Черткова. ДОКУМЕНТ
15 21617
Поліція розшукує начальника штабу загону морської охорони Держприкордонслужби Олексія Черткова.
Орієнтування є в розпорядженні Цензор.НЕТ.
У ньому зазначено, що Чертков не з'явився сьогодні на службу. Він був одягнений у темну куртку і темно-сині джинси, при собі мав тактичний рюкзак.
Також з орієнтування відомо, що у Черткова є татуювання.
Полковник поліції В'ячеслав Барба, який склав орієнтування, просить розмістити інформацію про зниклого начштабу на вокзалах, ринках, у магазинах, торгових центрах і маршрутках.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, капітан першого рангу о 6:30 вийшов зі свого будинку на вулиці Грушевського, але в розташування загону не прибув. До його пошуків залучено всі компетентні органи, включно з військовою контррозвідкою СБУ.