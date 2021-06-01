Захоплення літака Ryanair у Білорусі має всі ознаки операції російських спецслужб, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російські спецслужби причетні до примусової посадки літака Ryanair у Білорусі з опозиційним журналістом Протасевичем.

Про це він заявив під час візиту в Литву, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Події в Білорусі стали викликом не тільки для Європи, а й для всього світу", - сказав секретар РНБО України, додавши, що захоплення літака Ryanair в Білорусі "має всі ознаки операції російських спецслужб"

"Вони здійснюють постійні провокації, і якщо цього не помічати, вони будуть рухатися далі", - сказав Данілов, додавши, що Україна і її балтійські партнери повинні "допомогти становленню демократичної Білорусі".

"Ми - це форпост і захист всієї Європи", - сказав він, наголосивши на важливості єдності партнерів у спротиві гібридній агресії з боку Росії.

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