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Зниклий начштабу загону морської охорони Держприкордонслужби Чертков знайшовся, - джерело

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Зниклий начштабу загону морської охорони Держприкордонслужби Чертков знайшовся, - джерело
З Олексієм Чертковим усе гаразд. Деталі його зникнення і виявлення будуть відомі завтра.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

За словами джерела, Чертков цілий, живий і здоровий. Що саме з ним сталося, обіцяють повідомити завтра.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, капітан першого рангу о 6:30 вийшов зі свого будинку на вулиці Грушевського, але в розташування загону не прибув. До його пошуків було залучено всі компетентні органи, включно з військовою контррозвідкою СБУ.

Пізніше Цензор.НЕТ опублікував орієнтування на Черткова.

Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Интересная история... Пропавший начштаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Чертков нашелся, - источник - Цензор.НЕТ 2522
  • Baks13
    Шпийонкі с крєпкім тєлом???
    Єго питалі..
  • Lion Dreams
    Неизвестно, что с ним делали, кто делал, и какие последствия
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