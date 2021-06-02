Зниклий начштабу загону морської охорони Держприкордонслужби Чертков знайшовся, - джерело

З Олексієм Чертковим усе гаразд. Деталі його зникнення і виявлення будуть відомі завтра.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

За словами джерела, Чертков цілий, живий і здоровий. Що саме з ним сталося, обіцяють повідомити завтра.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, капітан першого рангу о 6:30 вийшов зі свого будинку на вулиці Грушевського, але в розташування загону не прибув. До його пошуків було залучено всі компетентні органи, включно з військовою контррозвідкою СБУ.

Пізніше Цензор.НЕТ опублікував орієнтування на Черткова.