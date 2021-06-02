Зеркаль: США не відмовилися від санкцій проти "Північного потоку-2", а призупинили їх
Таку думку в інтерв'ю "ЄП" висловила ексзаступниця міністра закордонних справ і колишня радниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль, яка нині обіймає посаду радника міністра енергетики, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це все залежить, на мій погляд, від результатів зустрічі Путіна з Байденом. Як я сьогодні почула, до цього буде зустріч Байден-Зеленський… Від цих двох зустрічей, на мій погляд, дуже залежить майбутня доля "Північного потоку-2", - вважає Зеркаль.
Зеркаль вважає, що США наразі не відмовилися від санкцій проти "Північного потоку-2", а поставили їх "на паузу". Саме тому ці дві зустрічі президента Байдена з главою РФ і президентом України можуть мати вирішальне значення.
"Я думаю, що вони (США. - Ред.) санкції не викреслили. Зняли санкції тимчасово як можливість застосування до консорціуму і до голови цього консорціуму. Це не означає, що їх не можна відновити в будь-який момент", - сказала Зеркаль.