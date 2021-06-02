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Лукашенко "не проти" допиту Протасевича терористами "ЛНР"

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Лукашенко "не проти" допиту Протасевича терористами "ЛНР"
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, готовий запросити в країну "слідчих" з терористичної організації "ЛНР" для допиту опозиційного блогера Романа Протасевича.

Про це Лукашенко заявив на нараді з питань співробітництва з Росією, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ.

"На Донбасі порушено кримінальну справу щодо цих персоналій. Я нагадав президенту Путіну, що порушено кримінальну справу, і сказав, що якщо у них будуть питання до них, - ласкаво просимо до нас, будь ласка, поставте їм запитання, тому що людей вони убивали там, на Донбасі", - сказав Лукашенко.

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Він додав, що в Білорусі Протасевичу може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Так він прокоментував публікації про те, що Протасевич, перебуваючи на борту літака, висловлював побоювання, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.

"А наші журналісти виправдовували, що у нас передбачено за такою статтею не страта, а 15 років. Він знав, що казав, він розумів, що там, на південному сході України, йому можуть бути висунуті претензії, і це вже зовсім інша ситуація", - підсумував Лукашенко.

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Як повідомлялося, раніше так звана "генпрокуратура ЛНР" повідомила про "порушення кримінальної справи" проти ексголовного редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Терористи звинувачують його в нібито участі в бойових діях на Донбасі в складі батальйону "Азов". Вони звернулися до влади Білорусі з проханням забезпечити їм можливість провести з Протасевичем "слідчі дії".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

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Топ коментарі

  • Ulrich Shtal
    Це означає, що він сам терорист, або посіпака терористів. Коли треба було видати реальних терористів вагнерівців Україні, то він не захотів. А тут бач свого громадянина хоче дати на допит кому? Кого будуть представляти люди, що мають проводити допити?
  • Яр Холодний
    Ну я ж писав: "Ми на порозі дивовижних подій" Мені цікаво-б задать Лукашенку питання : "А він сам хоч розуміє що він каже?"
    1 На підставі яких законодавчих актів та міждержавних угод на території Білорусі будуть діять "правоохоронні органи ЛНР"? На підставі КПК України? Так в очах українського законодавства Протасевич не вчиняв злочинів На підставі російського? Так там же міжнародно визнана територія України і КПК РФ на неї не розповсюджується Чи Лука вже визнав територію ОРДЛО територією РФ?! А свого КПК "ЛНР" не приймала! Крім того для роботи на території Білорусі повинна існувать "міждержавна угода" а вона може буть укладена лише між двома суверенними суб"єктами міжнародного права - тобто між незалежними державами Так виходить Лука визнає ЛНР "незалежною"? А коли була між РБ і "ЛНР" укладена угода про надання правової допомоги?
    2 Раз він визнає законною діяльність "правоохоронних органів ЛНР" на території Білорусі (а допит Протасевича ними на території Білорусі цим і є) то він визнає легітимною саму ЛНР! Але навіть Путін цього не визнає!!! Для нього вони - "протестанти" "повстанці" але не "суверенна держава" А Лука вже визнає їх "суверенними"!
    3 Протасевич - громадянин Білорусі На якій підставі його будуть допитувать(без тої "угоди про правову допомогу" "слідчі ЛНР"? Який їх правовий статус?Вони без вказаних мною правових підстав на території РБ - приватні особи ("туристи") а не "офіційні представники держави"
    Коротше кажучи - "Циркус на дроті"!
  • Afanasiy
    А я не проти допиту Лукашенка
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