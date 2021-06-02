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"Податок на Google" принесе бюджету 3 млрд грн на рік, - Ткаченко. ІНФОГРАФІКА

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"Податок на Google" принесе бюджету 3 млрд грн на рік, - Ткаченко. ІНФОГРАФІКА
Міністерство культури та інформаційної політики підтримує закон про оподаткування іноземних компаній, що надають електронні послуги в інтернеті.

Про це пише в Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство культури та інформаційно політики підтримує позитивний розгляд, адже нововведення принесе до держбюджету України приблизно 3 мільярди гривень на рік. Звичайного користувача соціальних мереж чи пошукових сервісів закон не зачепить жодним чином", - стверджує Ткаченко.

Він нагадав, що розглянути законопроєкт № 4184, який ще називають "податком на Google", Верховна Рада планує цього тижня.

Також читайте: Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про "податок на Google"

Податок на Google принесе бюджету 3 млрд грн на рік, - Ткаченко 01
Податок на Google принесе бюджету 3 млрд грн на рік, - Ткаченко 02
Податок на Google принесе бюджету 3 млрд грн на рік, - Ткаченко 03
Податок на Google принесе бюджету 3 млрд грн на рік, - Ткаченко 04
Податок на Google принесе бюджету 3 млрд грн на рік, - Ткаченко 05
Податок на Google принесе бюджету 3 млрд грн на рік, - Ткаченко 06
Податок на Google принесе бюджету 3 млрд грн на рік, - Ткаченко 07
Податок на Google принесе бюджету 3 млрд грн на рік, - Ткаченко 08Податок на Google принесе бюджету 3 млрд грн на рік, - Ткаченко 09
Податок на Google принесе бюджету 3 млрд грн на рік, - Ткаченко 10

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Топ коментарі

  • vadym sestritsyn
    Так налог этот не Гугл заплатит а из нашего кармана выметут. Красавцец!!
  • Ося Задунайский
    А на воздух дощ сонце ваще немерено.
  • Иванов Юрий 9255343a
    бедный Илон Маск комос своими спутниками нафаршировал....и тут к нему налоговая из Украины нагрянет!
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