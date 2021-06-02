"Податок на Google" принесе бюджету 3 млрд грн на рік, - Ткаченко. ІНФОГРАФІКА
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Міністерство культури та інформаційної політики підтримує закон про оподаткування іноземних компаній, що надають електронні послуги в інтернеті.
Про це пише в Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністерство культури та інформаційно політики підтримує позитивний розгляд, адже нововведення принесе до держбюджету України приблизно 3 мільярди гривень на рік. Звичайного користувача соціальних мереж чи пошукових сервісів закон не зачепить жодним чином", - стверджує Ткаченко.
Він нагадав, що розглянути законопроєкт № 4184, який ще називають "податком на Google", Верховна Рада планує цього тижня.