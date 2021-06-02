Експерти звернулися до уряду з вимогою розпустити Наглядову Раду УКФ і скасувати її рішення

На адресу прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль і міністра культури Олександра Ткаченка направлено відкритий лист з висловленням недовіри діючому складу Наглядової Ради Українського культурного фонду. Закликають владу розпустити Наглядову раду і скасувати її скандальне рішення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на цей момент звернення підписали 137 експертів. Список підписантів оновлюється. Раніше з подібними заявами виступили культурні установи.

Текст звернення:

Прем’єр-міністру України Шмигалю Д. А.

Міністру культури та інформаційної політики Ткаченку О. В.

Голові комітету Верховної Ради України

з питань гуманітарної та інформаційної політики Потураєву М. Р.

Голові Наглядової ради Українського культурного фонду Мудрак Л. М.





Шановний Денисе Анатолійовичу, шановний Олександре Владиславовичу, шановний Микито Руслановичу, шановна Ларисо Михайлівно!



Український культурний фонд (далі — Фонд) – це важливий здобуток культурної спільноти та громадянського суспільства, про що свідчить низка вельми успішно реалізованих проєктів та безпрецедентна кількість поданих заявок на отримання фінансування. Розроблена та впроваджена Фондом процедура розподілу коштів державного бюджету на конкурсних засадах надала поштовх розвитку проєктів нового формату в найрізноманітніших секторах культури.

Утім, нещодавні дії новообраної Наглядової ради Фонду свідчать, що принцип прозорості розподілу коштів опинився під загрозою. Відхилення низки проєктів без належної аргументації на третьому етапі конкурсу порушує процедуру конкурсу, закладену в чинних нормативних документах. Ці дії нівелюють напрацьовані робочі механізми відбору проєктів та завдають репутаційної шкоди, провокуючи втрату довіри до інституції — довіри, яку команда Фонду змогла здобути завдяки наполегливості та поступовості.

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Статус експерта Фонду тривалий час накладав на нас обов'язок виявляти стриманість і нейтралітет. Проте ситуація, що склалася в Фонді, змусила нас як учасників процесу конкурсного відбору звернутися з відкритим листом і висловити власну позицію. Наглядова рада розпочала процес фактичного демонтажу Фонду, що загрожує згортанням цьогорічному грантовому сезону та діяльності інституції загалом. Критичними для Фонду стали, зокрема, такі дії:

Наглядова рада цілеспрямовано своєю популістською публічною риторикою нівелює досягнення Фонду за 3 роки. Постав ризик повного руйнування процедур Фонду та впровадження практики "ручного управління" за закритими дверима;

запущено процес нівелювання повноважень незалежних експертних рад. Необґрунтований перегляд результатів конкурсів і відхилення проєктів з високим рейтингом без роз'яснення причин, перетворює процедуру незалежного експертного оцінювання на попередній технічний відбір для тих, хто "вирішує" насправді. Замість активної участі у відборі найдостойніших проєктів, роль експертних рад зведено до підготовки "рекомендацій", які з легкістю відкидаються в процесі прийняття рішень;

за коротку каденцію нової Наглядової ради зруйновано довіру громадськості до Фонду — інституції, навколо якої консолідувалася культурна спільнота, аби зробити її взірцем прозорості процедур та об’єктивності рішень. Окремі члени Наглядової ради цілеспрямовано знецінюють професійність експертів Фонду, нешанобливо висловлюються щодо досягнень грантоотримувачів минулих років, надміру зосереджуються на дріб'язкових процедурних моментах, показово ігнорують досягнення Фонду;

через дії Наглядової ради останніми місяцями масово звільняються співробітники інституції, виконавчого директора досі не призначено, а Рада, фактично, перебрала на себе функціонал Дирекції Фонду;

без діалогу зі співробітниками Фонду, з експертними радами та з ширшою культурною спільнотою де-факто відбулась зміна пріоритетів Фонду на 2021 рік, а також зміна правил конкурсу, як от нова норма про перекладання вартості аудиту на грантоотримувача, введена після публікації інструкцій для заявників та Порядку проведення конкурсного відбору проєктів. Ці новації суперечать законодавству та свідчать про перевищення повноважень Наглядовою радою.

На підставі вищевикладеного, висловлюємо недовіру Наглядовій раді й вимагаємо:

Розпуску поточного складу Наглядової ради та переобрання нового складу на засадах прозорості і з дотриманням чинних норм законодавства;

Скасувати незаконні рішення чинної Наглядової ради щодо відхилення проєктних заявок з високим рейтингом та повернутись до передбаченої законом практики схвалення висновків експертів (крім тих проєктів, в яких є ознаки порушення законодавства), а з метою порятунку грантового сезону — продовжити терміни реалізації проєктів, які постали перед загрозою зриву;

Скасувати преференційні рішення з залучення окремих учасників ринку до створення стратегії Фонду. Натомість розпочати публічну розробку стратегії з залученням громадськості;

Призначити виконавчого директора Фонду, який, в тому числі, забезпечить ефективну комунікацію між експертним середовищем, культурною спільнотою та Наглядовою радою;

Поновити співпрацю із Українським католицьким університетом щодо розробки навчальних програм та системи сертифікації експертів;

Винести на громадське обговорення ініційовані Наглядовою радою зміни до Закону України "Про Український культурний фонд".

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Нагадаємо, Наглядова рада своїм рішенням позбавила фінансування проєкти, які отримали високу оцінку експертів. Рішення не підтримувати значну частину проєктів програм, рекомендованих експертним співтовариством і прийнятих Фондом було прийнято Наглядовою радою при мінімальним можливе кворум у складі 5 осіб. В одному тільки лоті "Знакові події в Україні" Наглядова рада відхилила 16 з 24 проєктів. Замість цього підтримку отримали інші програми, рейтинг яких значно нижче раніше прийнятих, але зараз відхилених.