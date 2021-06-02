Конгресмени-республіканці вимагають негайно запровадити санкції проти "Північного потоку-2"
Про це йдеться в офіційному листі-зверненні членів Конгресу США до глави Держдепартаменту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Обґрунтування, надане Конгресу щодо скасування санкцій (проти компанії Nord Stream 2 AG та її гендиректора Маттіаса Варніга. – Ред.), є дуже проблематичним", - вказується в документі.
Як пояснюють конгресмени, твердження Держдепу, що запровадження таких санкцій "негативно вплинуло б на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками й партнерами" повністю не відповідає позиції країн Центральної та Східної Європи, зокрема й України. Саме ці союзники та партнери мають найбільші проблеми з безпекою та економікою, що пов’язані з "Північним потоком-2", наголошують законодавці.
"Ми вимагаємо, щоби ви негайно усунули ці непродумані винятки (щодо санкцій. – Ред.) та застосували обов’язкові повноваження, прийняті Конгресом", - йдеться в листі.
Конгресмени наполягають, що "жорсткі й однозначні публічні заяви (Держдепу щодо "Північного потоку-2". – Ред.) потрібно поєднувати з жорсткими та однозначними діями".
Окрім того, на думку республіканців, "що довше адміністрація Байдена зволікатиме, то більше посилюватиме зловмисний вплив Путіна по всій Європі".