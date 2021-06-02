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Конгресмени-республіканці вимагають негайно запровадити санкції проти "Північного потоку-2"

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Конгресмени-республіканці вимагають негайно запровадити санкції проти "Північного потоку-2"
20 конгресменів, які перебувають у Республіканській партії, закликали уряд США скасувати обмеження на санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2".

Про це йдеться в офіційному листі-зверненні членів Конгресу США до глави Держдепартаменту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Обґрунтування, надане Конгресу щодо скасування санкцій (проти компанії Nord Stream 2 AG та її гендиректора Маттіаса Варніга. – Ред.), є дуже проблематичним", - вказується в документі.

Як пояснюють конгресмени, твердження Держдепу, що запровадження таких санкцій "негативно вплинуло б на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками й партнерами" повністю не відповідає позиції країн Центральної та Східної Європи, зокрема й України. Саме ці союзники та партнери мають найбільші проблеми з безпекою та економікою, що пов’язані з "Північним потоком-2", наголошують законодавці.

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"Ми вимагаємо, щоби ви негайно усунули ці непродумані винятки (щодо санкцій. – Ред.) та застосували обов’язкові повноваження, прийняті Конгресом", - йдеться в листі.

Конгресмени наполягають, що "жорсткі й однозначні публічні заяви (Держдепу щодо "Північного потоку-2". – Ред.) потрібно поєднувати з жорсткими та однозначними діями".

Окрім того, на думку республіканців, "що довше адміністрація Байдена зволікатиме, то більше посилюватиме зловмисний вплив Путіна по всій Європі".

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Топ коментарі

  • Amber
    1. Трамп наклав санкції на СП-2.

    Це фейк, тобто брехня.

    Факт у тому, що санкції на СП-2 два роки поспіль накладав Конґрес і обидва рази включав їх до закону-оборонного бюджету США.

    Ба більше.

    Першого разу Трамп тільки погрожував накласти вето, але не ризикнув, бо вето було б подолане.

    Другого разу (після програшу на виборах) він таки наклав вето і вето таки було подолане обидвома палатами Конґресу.

    2. Байден скасував санкції, накладені Трампом.

    Тут два фейки, дві брехні в одному реченні.

    Те, що Трамп НЕ накладав санкції, - ми розібралися вище.

    Але Байден також НЕ скасовував взагалі жодних санкцій! Байден вирішив НЕ застосовувати санкції до німецького оператора газопроводу, а застосував і розширив санкції до московських суден та компаній.

    Це величезна і принципова різниця, бо не можна скасувати, те, чого не було.
    (Якщо хтось покаже мені розпорядження Держдепу або Мінфіну, яким США ухвалили санкції проти німецького (точніше швейцарського) оператора потоку раніше, отримає від мене приз.

    Далі.

    Чому Байден так вирішив?

    Бо Меркель потрібна США навіть у ті 5 місяців, що їй залишилися, а зупинити будівництво це б однаково не допомогло.
  • PREDATOR PREDATOR
    Колись наші політичні експерти казали,що ні в якому разі не можна допустити добудувати північний потік.І ще казали,коли прийде Байден.ніякого потоку не буде.Зараз вже кажуть.що нічого страшного для України немає,в добудові цього потоку.Коротше кажучи вішають локшину.
  • denis robb
    В США разгорается мегаскандал: Стало известно о спонсировании Байдена лоббистом «Северного потока-2» Biden received funds from top Russia lobbyist before Nord Stream 2 giveaway

    Конгрессмены-республиканцы требуют немедленно ввести санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2543
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