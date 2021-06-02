У Конгресі США підготували законопроєкт про санкції проти "Північного потоку-2"

Член палати представників американського Конгресу республіканець Фред Келлер підготував законопроєкт про розширення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в пресрелізі офісу законодавця.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що подальші санкції проти газопроводу були б "контрпродуктивними" для відносин США з Європою. Реалізація проєкту, вважає Байден, продовжиться, "оскільки він і так майже повністю завершений".

"На кожному кроці президент Байден працював над тим, щоб зруйнувати енергетичну незалежність Америки, що призвело до різкого зростання цін на енергоносії, ліквідації робочих місць, які забезпечують життєдіяльність родин, і ослаблення позицій на світовій арені", - йдеться в поширеній заяві Келлера.

Також читайте: Євросоюз не підтримує реалізацію проєкту "Північний потік-2", - єврокомісар Сімсон

Він наголосив: "На жаль, рішення президента скасувати санкції щодо російського трубопроводу "Північний потік-2", одночасно перешкоджаючи внутрішньому виробництву енергії, ясно показує, на якій позиції перебуває ця адміністрація.

Законодавець додав, що пишається тим, що, представляючи законопроєкт, приділяє "пріоритетну увагу американській енергетиці".